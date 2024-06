Aunque ahora es reconocido como uno de los actores consagrados de Hollywood y uno de los actores fetiche de Martin Scorsese, este viernes Robert De Niro recordó la vez en que “no dio el ancho” y lo despidieron de una película que, más tarde, le dio un Oscar al actor que lo reemplazó, y se culpa por no saber lo suficiente de comedia –en aquel momento– para sacar adelante un papel que, al final, fue reconocido con el premio de la Academia.

Robert De Niro recuerda el papel que perdió y que le dio un Oscar a su reemplazo

Robert De Niro, quien actualmente tiene 80 años y ha ganado dos premios Oscar como Mejor Actor de Reparto, por El Padrino II; y como Mejor Actor, por Toro Salvaje, recordó que empezó a rodar una película en los años 70, Bogart durmió aquí, que no alcanzó a concluir y que más tarde el guión dio paso a la película de 1977, La chica del adiós, que le valió a su estrella, Richard Dreyfuss, un premio de la Academia.

De Niro dijo que su entonces director, Mike Nichols, no lo encontró adecuado para la comedia y acabó despidiéndolo de la película.

La vez que despidieron a Robert De Niro por no ser bueno para la comedia

El actor Robert De Niro contó a Quentin Tarantino la anécdota sobre aquel proyecto frustrado durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Tribeca, en el lanzamiento de la celebración De Niro Con de su icónico cofundador.

“Me culpo a mí mismo. No sabía ciertas cosas. Era un cierto tipo de comedia, (del guionista) Neil Simon, que tenía el timing que sería de cierta manera… simplemente no funcionaba. Rodé durante unas dos semanas. Fue lo peor. Ya sabes, he pasado tal vez tres veces esa experiencia con un director. No puedes hacerlos felices y ellos no son felices y tú estás sintiendo eso. Así que ésta fue una de ellas”, confesó el legendario actor de cine al director y guionista de Había una vez en Hollywood.

De Niro añadió que más tarde se encontró con el cineasta Mike Nichols en una cena, en la que el director se disculpó por haberlo despedido. El actor de Casino dijo que le respondió: “Estoy bien. Lo hice bien. No hay problema”.

Reviven grandes películas de Robert De Niro en el Festival de Tribeca

Como parte de la celebración de la De Niro Con, este fin de semana se realizarán proyecciones de películas como El Padrino Parte II, Analyze This, Silver Linings Playbook, Goodfellas y The Deer Hunter, protagonizadas por Robert De Niro, en el marco del festival de cine que él mismo fundó en Nueva York.

La charla entre De Niro y Tarantino se realizó la tarde del viernes con la proyección de Jackie Brown, el tercer largometraje de Quentin Tarantino, de 1997, contó con Robert De Niro en el papel del convicto recién liberado, Louis Gara, y el director de Pulp Fiction alabó su interpretación.

“He visto la película con un montón de públicos diferentes y siempre responden tanto a lo fuera de sí y drogado que estás cuando están tratando de hablar, cuando están teniendo toda la reunión sobre el intercambio de dinero. Estás atrapado en el cordón telefónico y te das cuenta de que ahí dentro había una escena cómica. La interpretaste como un cómico. Creo que fue una situación en la que dijiste: ‘Oh, puedo hacer un poco más aquí. Puedo hacer lo mío mientras ellos hacen la narración’”, destacó el director.