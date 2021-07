Robby Steinhardt, violinista y vocalista de Kansas, murió a los 71 años

Robert E. Robby Steinhardt, violinista y vocalista de la banda de rock progresivo Kansas, murió a los 71 años por complicaciones de una pancreatitis.

Así lo dio a conocer este lunes Cindy Steinhardt, esposa del músico, a través de Facebook. Dijo que la muerte ocurrió el sábado en un hospital en Tampa, Florida.

Cindy informó que su esposo acababa de grabar su primer álbum en solitario y que estaba deseando volver al escenario y salir de gira.

Robby Steinhardt, oriundo de Lawrence, Kansas, fue miembro original de la banda. Se asoció con los graduados de Topeka West High School Kerry Livgren, Rich Williams, Phil Ehart y Dave Hope, además con Steve Walsh, con quienes actuó en Kansas de 1973 a 1982 y de 1997 a 2006.

La banda vendió más de 15 millones de discos y consiguió siete éxitos entre los 40 primeros, incluidos Dust in the Wind y Carry on Wayward Son.

La banda, que ahora tiene su hogar en Atlanta, continúa actuando con Williams y Ehart como los únicos miembros originales restantes.