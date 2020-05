Rob Liefeld asegura que Marvel no tiene planes para Deadpool 3

Hace algunos días en el marco promocional de Free Guy: Tomando el control, Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool 3 en manos de Disney/Marvel. En aquella ocasión se mostró hermético sobre los avances de la producción y sólo mencionó que la adquisición de Fox por parte de Disney resultaba algo bueno. No obstante, Rob Liefeld, creador del Mercenario Bocón, parece que ha tumbado estas palabras al asegurar que Kevin Feige y compañía no tienen planes próximos para una tercera entrega.

Durante una charla virtual con Inverse, el historietista fue cuestionado sobre la anticipada Deadpool 3 y una posible cinta spin-off de X-Force, todo esto considerado la reciente compra de Fox (ahora 20th Century Studios) por parte de Mickey Mouse. Pero para Liefeld, el rumbo de los personajes es incierto.

«No lo sé. Esto es lo que la gente no quiere escuchar, pero gracias a Dios soy realista. Siento que Deadpool, las películas, han quedado atrás. Tenemos dos cintas brillantes y vivimos en una cultura que siempre mira hacia adelante porque todo lo que nos venden es ‘siguiente, siguiente, siguiente’. Es la fiebre. Para mí, a medida que la fiebre se calma, la gente solo necesita calmarse y darse cuenta de que Deadpool 1 y 2 fueron lanzadas con dos años de diferencia, 2016 y 2018, y simplemente no puedo… No estoy realmente seguro sobre el plan de Marvel en este momento«, comentó.

Incluso culpó a Marvel Studios de no otorgarle el lugar que merece a Deadpool 3 en la apretada agenda de lanzamientos que tiene para los próximos años y que forman parte de la famosa Fase 4.

«Culpo a Marvel… culpo a Marvel de que esto no haya pasado todavía. Hay razones por las que no está pasando. Sea cual sea el motivo o si no encaja en su plan maestro, sólo tienen que comisionarlo. Ya sabes, si Frank Frazzetta estuviera entre nosotros podríais decir ‘Frank pinta para mí’», dijo.

Fue en 2019 cuando se oficializó la compra de Fox por parte del ratón gracias a un monto total de $71 mil millones de dólares. La noticia dejó en vilo a los fans del sanguinario personaje, pues aún se preguntan qué tratamiento le darán, es decir, si mantendrá su clasificación para adultos o se extenderá al público infantil. Recordemos que durante el lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos y otras partes del mundo, se anunció que las dos cintas previas de Deadpool no formarían parte de su catálogo e irían directo Hulu con motivo de su violento contenido. Asimismo, los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick habían expresado sus deseos para que Deadpool continúe «viviendo en su universo adulto» ahora que forma parte del MCU.

«El plan, y lo que esperamos, es que Marvel nos permita continuar con Deadpool en el universo para adultos donde vive. Y también, con el tiempo, creemos que podría jugar en el MCU un poco», dijeron.

Fuente: Cinepremier