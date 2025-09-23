¿Rihanna y A$AP Rocky se casaron en secreto? El rapero levanta sospechas

El rapero A$AP Rocky compartió cómo él y Rihanna, con quien espera a su tercer hijo, han encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal.

La relación de Rihanna y A$AP Rocky se remonta a 2012, cuando trabajaron juntos por primera vez en un remix del sencillo “Cockiness (Love It)” de la cantante, mismo que ambos interpretaron durante los MTV Music Video Awards de ese año.

En mayo de 2021, Rocky finalmente confirmó que él y la cantante barbadense tenían una relación y desde entonces han formado una gran familia junto a sus dos hijos, RZA , de 3 años, y Riot, de 2.

A$AP Rocky levanta sospechas sobre una posible boda secreta con Rihanna

A$AP Rocky acaparó la atención al levantar sospechas de que él y Rihanna se habían casado en secreto. Durante una entrevista que le concedió a la revista ELLE, el rapero no pudo evadir las preguntas sobre su futuro sentimental con la intérprete de “Umbrella” y ante la pregunta sobre si han pensado en matrimonio dijo: «¿Cómo sabes que no soy ya su esposo?»,

Rihanna y A$AP Rocky (Getty Images)

Sin embargo, el cantante quiso evadir el tema al declarar: «Aún no voy a confirmarlo».

El rapero, quien es papá de de RZA, de 3 años y Riot, de 2, se mostró entusiasmado al compartir cómo, junto a la fundadora de Fenty Beauty, con quien espera a su tercer hijo, han encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal.

“No hablamos mucho de trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días”, explicó A$AP. “Cuando llegas a casa, se trata de la familia, se trata de tu relación, se trata de tu hogar. No se trata de todas esas otras tonterías”, recalcó.

El artista de 36 años no dudó en especular sobre el sexo del tercer bebé que tendrá con Rihanna: «Espero que sea niña», declaró. «De verdad. Estamos rezando por una niña».

Y aunque la pareja no ha querido saber el sexo de su próximo bebé hasta el día que nazca, A$AP Rocky tiene sus propias sospechas: “Siento que va a ser niña”, dijo. “Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito”.

A$AP Rocky quiere estar presente para su familia

Mientras Rihanna y A$AP Rocky esperan la llegada de su tercer hijo, el rapero compartió que él simplemente disfruta de esta etapa de la vida. «Lo que realmente me gusta es criar una familia y amarlos, estar ahí», declaró.

También reveló que él y la cantante están conscientes de que sus fans están ansiosos por escuchar nueva música de ambos. (A$AP Rocky lanzó su tercer álbum de estudio, Testing, en mayo de 2018, mientras que Rihanna lo hizo en 2016 con Anti).

No quiero culpar principalmente a mi caso, pero la vida era vivir», declaró el artista. «No planeamos tener hijos, pero cuando sucede, tienes que adaptarte y seguir adelante. Tengo que estar presente para mi familia, porque eso es lo primero».

Incluso declaró que ambos bromean sobre esa situación: «¿Sabes de qué bromeamos?», dijo A$AP. «Ella dice: ‘Oye, no te voy a mentir. Puede que tus fans quieran patearte el trasero tanto como los míos quieren patearme el trasero a mí. Lo que me salva es que estoy embarazada la mayor parte del tiempo'».

El cantante tiene planeado lanzar su próximo álbum, Don’t Be Dumb, este mismo año.