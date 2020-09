Ridley Scott confirma que habrá una nueva entrega de Alien, independiente a las dos últimas cintas

El director de ciencia ficción, Ridley Scott, confirmó en una entrevista con Forbes que ya trabaja en una nueva entrega de Alien, una de las cintas más aclamadas del cineasta británico.

De acuerdo con el realizador, la nueva entrega será un proyecto diferente de Prometheus y Alien: Covenant, las precuelas que estrenó en 2012 y 2017, respectivamente.

“Si volvemos a no directamente a ello es dudoso porque Prometheus lo revivió muy bien. Pero nos estamos haciendo preguntas fundamentales como ¿el propio Alien se ha quedado sin fuerza?” explicó Scott.

Anteriormente, el cineasta británico ya se había pronunciado sobre el futuro de la saga, asegurando que había mucho kilometraje para Alien, pero que tenía que evolucionar.

“Lo que siempre pensé mientras hacía la primera película era por qué se crearía una criatura como esta y por qué viajaba en una nave de guerra, qué transportaba un cargamento de estos. Esto es lo que hay que cuestionarse quié, por qué y con qué propósito, es la próxima idea”, dijo.

La exitosa saga de Alien comenzó en 1979 con Sigourney Weaver como protagonista y extendió su participación hasta Alien: Resurrección, en 1997, con la que dijo adiós. Ahora habrá que esperar para saber si la actriz regresará en la próxima entrega, ya que por el momento se desconocen los detalles.

Una nueva entrega de Alien se suma a los proyectos que Ridle Scott tienen en puerta como el inicio del rodaje de The Last Duel, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon y la serie de HBO Max, Raised by Wolver, en la que dirige algunos episodios.

Fuente: Sin Embargo