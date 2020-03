Ricky Martin pide donativos para médicos que atienden el coronavirus

Ricky Martin es una de las celebridades que más activa ha estado en las redes sociales durante la alerta mundial por el coronavirus.

En sus últimas publicaciones en Instagram el cantante ha pedido a sus seguidores a donar dinero para ayudar a los médicos que se encuentran atendiendo a las personas que tienen Covid-19.

De acuerdo con el boricua, en el mundo hay hospitales que no tienen el equipo adecuado para combatir la pandemia del Covid-19. Por ello es realizó un llamado para abastecerlos con las herramientas necesarias como mascarillas, guantes y batas.

Ricky Martin instó a las personas donar dinero a las organizaciones Charity Stars y Project Home, quienes serán las encargadas de adquirir el equipo médico necesario y distribuirlo en los centros médicos que más lo necesiten.

“En este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto. Estoy sumamente preocupado y obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, que desafortunadamente no tienen equipo de protección, máscaras, guante y batas”

Ricky Martin

Con la campaña #AyudaDesdeCasa, el cantante espera reunir los recursos suficientes para ayudar a los médicos que se encuentran combatiendo al coronavirus sin importar que no tengan el equipo necesario.

“Nosotros tenemos que cuidar a nuestros doctores porque si no, no nos van a poder cuidar a nosotros. Dona lo que puedas. No importa, lo que sea necesario. Ayúdame a que la voz llegue a todos los rincones del mundo. Cuento contigo, te adoro”

Ricky Martin

En su video de Instagram, Ricky Martin detalló que las personas que quieran donar lo pueden hacer en el portal CharityStars.com/HelpFromHome.

“Yo voy a donar, y voy a llamar a todos mis amigos que me ayudaron en proyectos e iniciativas pasadas para que llenemos las redes sociales de este mensaje, con esta iniciativa, que es sumamente importante”

Ricky Martin

Desde el comienzo de la pandemia, el cantante ha mostrado su preocupación por la propagación del coronavirus, por lo que ha publicado en sus redes sociales varios mensajes para concienciar a la población acerca de la importancia de quedarse en casa y mantener el aislamiento social.

Fuente: SDP Noticias