Ricky Martin cancela presentación en la Feria de Zacatecas ¡seis horas antes!

De manera sorpresiva, Ricky Martin canceló su presentación en la Feria de Zacatecas donde se presentaría este lunes por la noche.

Con dos mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el cantante de “La vida loca” y “Te recuerdo” no dio detalles del por qué no asistiría al Multiforo. Sólo escribió que debido a un incumplimiento de contrato por parte del empresario no podría asistir a cantar.

En una rueda de prensa el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas declaró que la empresa de Lorean Producciones, encargada del trámite entre la FENAZA y la agencia de Ricky Martin y Enrique Iglesias, tuvieron un “inconveniente por falta de pago”.

“Nosotros hemos cubierto absolutamente todos los gastos de honorarios, producción, y aquí estamos”, aseguraron, “lamentamos muchísimo informar lo que hace un rato Ricky Martin anunció en sus redes. A él por no pagarle un millón que era lo que faltaba por cubrir y por la desatención que tuvo Joseta Jonar Andere, a quien en este momento hemos denunciado, aquí está el fiscal, y estamos levantando todas las denuncias porque no se vale que a Zacatecas le hagan esto, porque nosotros hemos cumplido con todos los requisitos del contrato”.

Agregaron que desde la agencia que contrataron están haciendo lo posible por reagendarlo en los próximos días.

Fuente: Vanguardia