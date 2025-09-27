“Rexsexex”: el nuevo mantra musical de Zoé

Tras el furor causado por “Campo De Fuerza”, su primer sencillo después de 5 años en silencio, Zoé nos vuelve a sorprender con “Rexsexex”, composición anclada al inconfundible sonido que los ha convertido en una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, pero que también nos da muestras de la madurez y dominio artístico que la banda ha alcanzado en dos décadas de trayectoria.

De esta manera, “Rexsexex” se presenta como una melodía construida sobre una atmósfera envolvente e hipnótica, la cual utiliza la palabra del título como una suerte de mantra personal sobre las capacidades de sanar, mismas que estallan con el coro, que se manifiesta como una demostración del poder sanador que tiene el amor, a pesar de que el mundo se encuentre en uno de sus momentos más complejos.

A la par de este lanzamiento, la agrupación se prepara para una cita histórica: sus próximos cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros, los cuales ya cuentan con registro sold out. Al respecto, Rodrigo Guardiola, baterista de la banda, menciona: “fue una sorpresa para nosotros. Cuando lanzamos la primera fecha, pensamos que se tardaría algunos días en llenarse, pero ocurrió en cuestión de minutos, “estamos muy agradecidos con la respuesta, así que estamos preparando un espectáculo a la altura de la expectativa”.

En paralelo, Zoé anunció el lanzamiento del libro “Zoé, Crónicas de un sueño imposible. 2006-2026”, obra que recopila su historia reciente y que, como señalan en su página oficial, “está dedicada a todos los artistas que están en la lucha por defender el empeño en su labor y en su camino, a no rendirse ante las adversidades”, con lo cual refrendan su estatus de referentes para el universo creativo de América Latina.

Por si fuera poco, con el estreno de “Rexsexex”, la banda tuvo acciones especiales para sus fans, como ya sucedió con “Campo De Fuerza”.

Con todo, Zoé no solo nos entrega un nuevo lanzamiento, sino que reafirma su compromiso de mantener viva la conexión con su público, el cual hoy abarca distintas generaciones gracias a la fuerza de redes sociales y el poder de su música, que sigue haciéndonos vibrar tanto o más que desde el momento de su aparición.

No te quedes fuera de este grandioso momento para la banda y escucha “Rexsexex” de Zoé, disponible en todas las plataformas digitales.