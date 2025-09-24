Tom Holland sufrió un accidente durante el rodaje de Spider‑Man: Brand New Day por el que fue llevado al hospital de emergencia. Y ahora se dieron a conocer más detalles.

El rodaje de la próxima entrega de Spider‑Man, titulada Spider‑Man: Brand New Day, sufrió una pausa imprevista luego de que Tom Holland resultó con una lesión durante una escena acrobática. Ahora, fuentes cercanas al set revelaron nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Revelan qué pasó en el accidente de Tom Holland durante el rodaje de Spider‑Man

Según reportes, una de las cuerdas del arnés de seguridad se rompió, provocando que Holland recibiera un golpe en la cabeza. El incidente se produjo mientras el actor realizaba maniobras durante la filmación, lo que generó preocupaciones inmediatas por su estado de salud.

«Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas», dijo una fuente a The Sun.

om Holland en el rodaje de Spider-Man (Shutterstock)

El actor fue llevado al hospital y las grabaciones se suspendieron durante al menos dos semanas como medida preventiva, aun cuando la detención temporal no estaría relacionada con un cambio en la fecha de estreno inicialmente prevista para el 31 de julio de 2026.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, agregó la fuente.

El alto costo que implica el accidente de Tom Holland durante rodaje de Spider-Man

El plan era que las grabaciones se retomaran en Londres en octubre, después del inicio en Glasgow y en los estudios Pinewood. Sin embargo, el equipo de producción señaló que la prioridad es la recuperación completa del protagonista, sin presiones innecesarias relacionadas con los costos que implica detener un set de esta magnitud.

The Sun citó a un testigo que describió el momento del accidente, afirmando que la ruptura del sistema de seguridad originó el impacto.

Tom Holland (Getty Images)

Además, se comentó que cada jornada de rodaje inactiva representa pérdidas de alrededor de 1.5 millones de libras, cifra que subraya el peso financiero que tiene una pausa por muy breve que sea.

Hasta ahora, ni Tom Holland ni la casa productora han emitido un comunicado oficial sobre el alcance de la lesión ni si la fecha de estreno sufrirá algún retraso.