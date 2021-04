Revelan que intentaron asesinar a Ximena Navarrete durante un evento de Miss Universo

Intentaron asesinar a Ximena Navarrete en una cena al ponerle trozos de vidrios dentro de la pechuga de pollo que pidió para cenar. Un día después, la ex Miss Universo pidió una bebida y extrañamente también contenía cristales muy finos, apenas perceptibles, dentro.

Así lo reveló Gabriel Cuevas en el programa Fórmula Espectacular, en donde aseguró que los intentos de homicidio ocurrieron en Tampico, Tamaulipas:

“Quisieron matar a Ximena Navarrete. El fin de semana me fui a Colima y en este evento estuvieron varias personas de Nuestra Belleza y Mexicana Universal y reinas de belleza y empezaron a hablar de cosas que habían sucedido pero que nadie se había enterado y me platicaron que a Ximena Navarrete le pasó una experiencia que me quedé con el ojo cuadrado”, expresó Cuevas.

El reportero de ‘Venga la Alegría’ explicó cómo sucedieron las cosas:

“Cuentan que Ximena en una ocasión fue a un evento, en Tampico, Tamaulipas, y en este evento va con su esposo en un evento de belleza y ella pide una pechuga rellena de queso para cenar. Le llevan la pechuga y pensaron que era para ella, se la da al marido y cuando la parte, le habían molido vidrios, como si los hubieran metido a una licuadora, dentro del relleno de esta pechuga que a simple vista no se veía”.

Al notar que la comida contenía vidrios, la modelo se asustó muchísimo:

“Eran cristales chiquitos que intentaron, no fue un accidente, fue un intento muy fuerte de querer matar a Ximena. Ella lo vio, se asustó y habló con la organización y lo que hacen es llegar hasta las últimas consecuencias de cómo es que sucedió eso. Según fue un error de la cocina. Lo raro es que al día siguiente en una bebida le habían puesto cristales a Ximena. Una historia que pocos saben de la organización de Lupita Jones”, expresó Cuevas.