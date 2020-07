Revelan que esposo de Grettell Valdez está detenido en Suiza por presunto fraude

Luego de que hace unos días la actriz mexicana Grettell Valdez declaró que se encontraba distanciada de su esposo, el empresario Leo Clerc, debido a que éste estaba varado en su país natal por un problema en las aerolíneas en el que se le dificultaba volver a México, a causa de las restricciones en viajes derivadas por la pandemia de coronavirus, ahora se ha destapado la verdadera causa por la cual Clerc se encuentra en aquel país.

En una charla en días pasados para el programa El Break de las 7, Grettell dijo sentirse muy triste y extrañando a su esposo, pues luego de semanas no se habían podido reencontrar ni él estuvo presente con ella en su cumpleaños; no obstante, las muestras de cariño no se hicieron esperar y a través de sus perfiles en redes sociales los esposos compartieron románticos mensajes.

En el segmento online de la cadena Univisión, la actriz le contó a la presentadora Alejandra Espinoza cuándo había sido la última vez que su esposo le dio un beso; “Beso todo el tiempo, ahorita no porque mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo”, expresó Valdéz sin dar más detalles de la visita de su pareja al país europeo ni cuál fue la razón por la que se trasladó allá.

“Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso”, expresó en aquel momento visiblemente afligida.

Sin embargo, esta tarde el programa Ventaneando dio a conocer que el empresario sueco se encuentra en la cárcel, pues fue sentenciado a 18 meses de prisión por una acusación de fraude y lavado de dinero. “Es porque enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional”, comentó Pati Chapoy, la titular del programa de TV Azteca. “Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza”, agregó por su parte la periodista Mónica Castañeda, que forma parte del cuadro de presentadores de la emisión.

En la información difundida en el programa se aseguró que el fiscal encargado del caso fue indulgente con el empresario, quien regresó 40 mil de un millón 700 mil francos suizos que entre él y su ex pareja, una mujer francesa, obtuvieron de manera fraudulenta en un periodo de cinco años a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los empleados de dicha empresa.

Condenado por fraude por comercio y lavado de dinero, el también modelo se dio una desahogada vida al lado de la mujer con quien formaba una pareja y visitó en su momento destinos turísticos como Tailandia, Marruecos, Polinesia, Venecia, Milán, Japón, China, Grecia, Mónaco, Maldivas e Italia, sitios donde disfrutaron sin escatimar en gastos.

Se difundió también que la ex pareja del empresario suizo, quien actuó como su cómplice, gastaba gran cantidad de dinero en exclusivas prendas de lujosas boutiques internacionales: “Lo amaba, sabía que no era bueno pero no me di cuenta de las consecuencias en este momento”, fueron las palabras de la mujer en un comunicado leído por la periodista Rosario Murrieta en la emisión.

Clerc también actuó en contubernio con otras cuatro personas, quienes también están endeudados y recibirán sentencia. “Los otros cuatro cómplices del acusado fueron remitidos y juzgados por separado, el acusado disfrutó de la relativa indulgencia del fiscal en vista de su actitud durante el juicio y también porque ya ha reembolsado unos 40,000 francos; el hombre sigue endeudado con el saldo de la suma malversada”, reza el comunicado leído al aire.