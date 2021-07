Revelan primera imagen del reboot de ‘Sex and The City’

A través de cuenta oficial en Instagram, la actriz de 56 años de edad, Sarah Jessica Parker reveló la primera imagen del reboot de la serie ‘Sex and The City’.

La imagen muestra a las tres de las cuatro protagonistas originales de Sex and The City cambiando por la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

¡Sex and The City esta de vuelta!

El día de hoy, viernes 9 de julio se compartió la primera imagen del reboot de la serie Sex and The City; asimismo, con esta imagen anunciaron el inicio de grabación.

Y es que a pesar de que se anunció el regreso de Sex and The City hace ya varios meses, no fue sino hasta ahora que se pudo comenzar a rodar.

Por lo cual a través de sus cuentas en redes sociales, las protagonistas compartieron esta primera fotografía y varios vestuarios que estarán utilizando.

En esta publicación se puede ver a Sarah Jessica, Cynthia Nixon y Kristin Davis, interpretando nuevamente a: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

Pues cabe recordar que en esta ocasión la actriz Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones, no participará en la serie.

Sin embargo, debido a que la formación de las actrices es una de las insignias de la serie, en redes sociales los fanáticos se mostraron realmente entusiasmados con el reboot de Sex and The City.

¿Qué sabemos sobre Sex and The City?

El reboot de Sex and The City, llevará como nombre: “And Just Like That”, contará con 10 episodios y será transmitida a través de HBO Max.

Y aunque aún no se tiene confirmada trama principal de Sex and The City, se sabe contará la vida de Carrie, Miranda, y Charlotte, a los 50 años.

Finalmente, cabe mencionar, que además de la ausencia de Samantha en Sex and The City, también se omitirá la presencia Mr. Big.

Fuente: SDP