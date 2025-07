El actor fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio de 2025 en su residencia de Malibú, California, a los 67 años.

Michael Madsen , conocido por sus memorables papeles en películas de culto y por su estrecha colaboración con Quentin Tarantino, fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio en su residencia de Malibú, California. Tenía 67 años.

Revelan las causas de muerte de Michael Madsen, estrella de ‘Kill Bill’

De acuerdo con el reporte del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, presentado por TMZ, los servicios de emergencia fueron al domicilio del actor tras una llamada al 911 en la madrugada. Fue declarado muerto a las 8:25 a.m. en el lugar. Las autoridades descartaron indicios de violencia o intervención de terceros, y se concluyó que el fallecimiento fue por causas naturales.

Su cardiólogo confirmó que la causa fue una insuficiencia cardíaca, agravada por condiciones preexistentes y un historial prolongado de consumo de alcohol. No se realizó autopsia.

Quentin Tarantino David Carradine y Michael Madsen. (Shutterstock)

Madsen nació el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, en una familia vinculada al arte y al servicio público. Su madre, Elaine, era escritora y cineasta, y su padre, Calvin, bombero y exmilitar. Compartía vocación artística con sus hermanas Virginia y Cheryl.

Comenzó su carrera en el teatro Steppenwolf de Chicago bajo la guía de John Malkovich. Su debut cinematográfico llegó con WarGames (1983), pero su gran salto fue en Reservoir Dogs (1992), donde interpretó al sádico Mr. Blonde, personaje que definió su estilo en pantalla: duro, intenso y siempre al borde.

El legado de Michael Madsen en el cine de Hollywood

A lo largo de cuatro décadas, trabajó en más de 300 producciones entre películas, series y videojuegos. Destacan títulos como Kill Bill, The Hateful Eight, Donnie Brasco, Sin City, Thelma & Louise y Species, además de colaboraciones en videojuegos como Grand Theft Auto III y Call of Duty: Black Ops II.

También incursionó en la poesía, con varios libros publicados. En sus últimos años preparaba Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, un proyecto de corte más introspectivo.

En lo personal, Madsen tuvo una vida marcada por altibajos. Estuvo casado en tres ocasiones y fue padre de seis hijos. En 2022, sufrió la pérdida de su hijo Hudson, veterano del ejército, quien se quitó la vida en Hawái. Un hecho que lo afectó profundamente.

Michael Madsen (Shutterstock)

En 2024 inició un proceso de divorcio con su esposa DeAnna Madsen, al que más tarde renunció públicamente.

Su muerte generó reacciones inmediatas en el mundo del cine. Su hermana, Virginia Madsen, lo describió como “trueno y terciopelo”. Compañeros como Harvey Keitel, Vivica A. Fox y Stephen Baldwin lo recordaron como un actor auténtico, con una presencia poderosa y una voz inconfundible.

Michael Madsen fue, sin duda, una figura singular del cine independiente: rudo, poético y difícil de encasillar. Su legado seguirá presente en cada escena que filmó y en cada personaje que marcó.