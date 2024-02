¿Reconciliación de los duques de Sussex con la Familia Real a la vista? Aún es difícil afirmarlo, pero cada vez son más fuertes las señales que indican que este escenario sea posible en el futuro cercano. Por ahora, aseguran que el príncipe Harry estaría dispuesto a volver a sus deberes reales, si el rey Carlos III así se lo pidiera.

Revelan la razón que haría que Harry retomara sus deberes con la Familia Real

Tras enterarse del diagnóstico de cáncer que recibió su papá, el príncipe Harry de 39 años tomó un vuelo trasatlántico y realizó un viaje exprés, de poco más de 24 horas, para reunirse con Carlos III durante apenas 30 minutos.

Sin embargo, una fuente cercana a Harry y su esposa Meghan Markle aseguró a Page Six que el hijo menor del rey de Inglaterra podría retomar sus deberes con la Familia Real si el monarca se lo pidiera, lo que podría reforzar el supuesto plan maestro que Harry y Meghan tendrían preparado –según publica el medio estadounidense– para recuperar su vínculo con los Windsor.

“Me cuesta creer que si su padre le pide ayuda, Harry diría que no, creo que lo intentaría”, aseguró una fuente cercana a los duques de Sussex a Page Six. El informante fue más allá y agregó que “No creo que sea algo que Harry pediría [hacer] por su cuenta”, pero esto dejaría abierta la puerta no sólo a una reconciliación sino a la posibilidad de que Harry y Meghan pudieran recuperar algunos de los privilegios que perdieron cuando se mudaron primero a Canadá y después a Estados Unidos, aunque claro, a cambio de retomar sus responsabilidades.

La semana pasada se dio el reencuentro del príncipe Harry con Carlos III de Inglaterra, de 75 años, en la casa del monarca en Londres, luego de que se hiciera público el diagnóstico de cáncer del rey, tras haber sido hospitalizado para recibir tratamiento por un agrandamiento de próstata.

“Yo hablé con él. Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude”, dijo Harry en una entrevista con el programa Good Morning America, sobre cómo se enteró del diagnóstico de su padre, y añadió: “Mira, amo a mi familia. Estoy agradecido por el hecho de que pude subirme a un avión e ir a verlo y pasar tiempo con él”.

Por si esto fuera poco, Page Six publica que distintas fuentes aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle han estado trabajando en un “plan maestro de reconciliación” con la Familia Real. Sin embargo, éste habría fracasado –al menos por ahora– debido a la publicación del libro sobre la monarquía británica en el que su autor, Omid Scobie, reveló que Carlos III y Kate Middleton fueron los dos royals que presuntamente hicieron comentarios racistas sobre el príncipe Archie.

Ahora, los problemas de salud al interior de la familia Windsor podrían haber reblandecido la tensa distancia que los separa de los Sussex, quienes en estos días han estado en Canadá, en el evento previo al inicio de los Juegos Invictus que tendrán lugar, dentro de un año, en Vancouver-Whistler.