Revelan la fecha de estreno de la serie de ‘Hawkeye’ en Disney+

La próxima serie del Universo Marvel ya tiene fecha de lanzamiento. Hawkeye, protagonizada por Jeremy Renner, llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 24 de noviembre.

Este jueves Marvel Studios dio a conocer cuándo llegaría la primera temporada del superhéroe que aparece en las cintas de Avengers. Hailee Steinfel acompañará a Renner como protagonista, al interpretar a Kate Bishop.

Junto a ellos dos estarán Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Alaqua Cox será Echo, Florence Pugh en su papel de Yelena Belova y Tony Dalton como Jack Duquesne. Además de Renner, Pugh es la única de elenco que ya tuvo participación en Marvel, al actuar en la cinta Black Widow.

Aunque aún no se revela la trama de la serie, ya se asume que Clint Barton (Hawkeye) aparecerá entrenando a Bishop para que esta tome su lugar, lo cual sucede en los cómics cuando Barton decide retirarse.

Hawkeye será la cuarta serie de live action del Universo Marvel en llegar al servicio de streaming de Disney+. La primera fue WandaVision, uno de los contenidos más aclamados de la plataforma que cuenta con 23 nominaciones en los Premios Emmy 2021.

Las otras dos son The Falcon and The Winter Soldier, historia de Capitán América que también fue nominada para los Emmy y Loki, la más reciente en debutar en la plataforma que sigue al supervillano y hermano adoptivo de Thor.

Se espera que dentro de poco pueda llegar un adelanto que brinde más detalles sobre los personajes y que de algún guiño sobre la trama central de esta nueva entrega del superhéroe creado por Stan Lee.