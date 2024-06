Revelan el motivo por el que Enrique Iglesias lloró en el video de ‘Héroe’

Enrique Iglesias lanzó en 2001 el videoclip de su canción Héroe (Hero), incluído en su disco Escape, uno de los lanzamientos más populares del cantante español, gracias a la conmovedora historia que se desarrolló para acompañar la balada.

Sin embargo, lo que muchos desconocían es que las lágrimas que derramó Iglesias en el video eran reales, y se debieron a la muerte de su amiga, la cantante Aaliyah.

Enrique Iglesias realmente lloró en su video de ‘Héroe’

Esto fue revelado por la propia Jennifer Love Hewitt, quien fue la modelo del video del artista español. En una entrevista recuperada por una página de fans de Aaliyah, la actriz le dijo a Entertainment Tonight que el dolor que refleja el cantante en el video no era actuado.

“El detalle más loco de ese rodaje, que creo que la gente no sabe, es que Enrique y Aaliyah eran amigos muy cercanos, y la noche en que filmamos ese video, fue la noche en que ella falleció”, explicó Hewitt.

“Enrique tuvo que filmar todas esas escenas de llanto, y realmente estaba llorando porque ella había muerto”, agregó la actriz.

Durante la filmación del video, el equipo de producción realizó una oración en honor a Aaliyah al final del día de rodaje, incluso Enrique Iglesias le dedicó el. “Sólo recuerdo que fue una noche realmente intensa”, añadió Hewitt, quien describió el ambiente como solemne y respetuoso.

El fatal accidente de Aaliyah

Aaliyah Dana Haughton, mejor conocida como Aaliyah, falleció el 25 de agosto de 2001, a los 22 años, en un accidente de avión en las Bahamas.

La cantante había filmado el video de su canción Rock the Boat y viajaba rumbo a Miami cuando el avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Marsh Harbour en las Islas Ábaco. En el accidente murieron otras ocho personas.

Aaliyah comenzó su carrera a una corta edad y rápidamente se convirtió en una figura influyente en la música R&B. Era la sobrina de la cantante Gladys Knight y comenzó a actuar profesionalmente a los 11 años. La joven estrella continuó cosechando éxitos con canciones como One in a Million y Try Again, esta última le valió una nominación al Grammy.

Además de su carrera musical, Aaliyah incursionó en el cine y debutó en 2000 en la película Romeo Must Die, junto a Jet Li. Tras su muerte, se estrenó la película Queen of the Damned en 2002, en la que interpretó a una vampiresa de nombre Akasha.