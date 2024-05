Revelan: Clara Chía también le fue infiel a su novio cuando conoció a Piqué

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha estado en el ojo público debido a que supuestamente el ex futbolista le habría sido infiel a Shakira con la joven catalana. La misma cantante aparentemente confirmó que su ex pareja la engañó en la letra de la canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Posteriormente, en junio del año pasado, la artista colombiana reveló que supo de la infidelidad cuando atravesaba por una complicada situación familiar. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo a People en Español.

Clara Chía tenía novio cuando empezó su romance con Piqué

Ahora, a casi dos años desde que Shakira anunció su separación de Piqué, se reveló que no sólo él fue infiel, sino también Clara Chía.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, una joven aseguró que trabajó con Clara Chía en un bar ubicado en Barcelona que Gerard Piqué solía visitar.

La mujer afirma que con el paso del tiempo, se dio cuenta que Clara “tenía muy buena relación con algunos de los futbolistas, entre ellos Piqué”.

Además, dijo que no se imaginó que Clara Chía sostendría un romance con la entonces pareja de Shakira debido a que ella tenía novio.

“Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, el cual yo conocía porque venía muchísimo al donde trabajábamos. Él trabajaba en su agencia de publicidad en Barcelona”, contó. “(Con) ella teníamos las típicas conversaciones de: ‘Yo me voy a dormir a casa de mi novio’”, agregó, sobre lo que su compañera le decía.

Gerard Piqué llega cubierto al bar para ver a Clara Chía

La joven contó que algo inusual ocurrió, fue entonces que se percató del vínculo entre Clara y Piqué. “Un día, estábamos yo y Clara trabajando en la misma barra y de golpe apareció un (hombre) con un pasamontañas y, claro, yo me asusté”, explicó.

“Entonces el (hombre) se levantó el pasamontañas y adivinen quién era. Sí, amigas, lo que sospechan: Piqué. Pero la verdad es que a mí no me pareció raro porque (él) era un cliente muy recurrente”, desveló.

La mujer confirmó que Gerard llegó con la cara cubierta “justamente para que no lo reconocieran para venir a ver a Clara”.

“Ahora lo veo desde afuera y pienso en muchos comentarios que se decían y tal, pero yo me pensaba que eran amigos porque, uno, Clara tenía novio, trabajaba en su agencia de publicidad en plan, no sé, y se les veía bien”, indicó.

De acuerdo con La Vanguardia, Piqué y Clara Chía se habrían conocido en La Traviesa, un bar localizado en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona.