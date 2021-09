Revelan cartel del Corona Capital para 20 y 21 de noviembre; pedirán certificado de vacunación

El festival de rock y música alternativa Corona Capital regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez tras su cancelación del año pasado debido a la pandemia. Los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo uno de los eventos de música más grandes del país, y el certificado de vacunación será requisito para los asistentes.

La cuenta de redes sociales del Corona Capital confirmaron este lunes que en noviembre se realizará la celebración de música que ha traído a artistas como Green Day, Foo Fighters, MGMT o The Strokes.

Para esta ocasión se presentó un cartel más reducido pero con grandes nombres que aseguran la convocatoria de los fans. Este será el primer festival masivo de la Ciudad de México tras la cancelación de las ediciones de 2020 y otras de 2021 debido a la Covid-19.

Aún se desconocen las logísticas que se ejecutarán para garantizar la seguridad de los asistentes, pues a pesar de que gran parte de la población ya cuenta con una dosis de la vacuna e incluso podrá estar totalmente vacunada para el mes de noviembre, esto no asegura que eviten nuevos rebrotes.

La realización del Corona se mantuvo en duda desde el año pasado aunque los organizadores anunciaron que para 2021 si se haría el mega concierto. ”Con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021”, informaron en aquel momento.

Ahora, cuando menos se hablaba sobre el tema, ya es oficial que el público podrá volver para disfrutar de artistas como Tame Impala, Disclosure, Twenty One Pilots, The Bravery, LP y The Kooks. La preventa del evento será el 16 y 17 de septiembre.

Los organizadores del Corona Capital detallaron que los asistentes podrán ingresar con boleto, identificación oficial y constancia de vacunación completa emitida por autoridad mexicana o extranjera, o con prueba negativa de Covid-19, aplicada en un máximo de 72 horas antes del concierto.