Revela Billie Eilish que a los 12 años tomó pastillas para adelgazar y tuvo graves consecuencias

La cantante estadounidense Billie Eilish, de 19 años de edad, confesó que cuando tenía doce años, comenzó a preocuparse por la pérdida de peso y se convirtió en un trastorno alimenticio que fue empeorando hasta llegar a cortarse el cuerpo.

La intérprete, oriunda de Los Ángeles, California, anunció su nuevo documental que se transmitirá por Apple TV+ el próximo 26 de febrero y en el que hablará uno de los temas más delicados en su vida y por el que muchas jovencitas lo están viviendo en carne propia.

Se trata sobre la situación por la que pasó cuando tenía tan sólo 12 años de edad y que comenzó a darse cuenta que su sobrepeso estaba siendo un “obstáculo” en su vida y a toda costa quería deshacerse de ello.

En una publicación que realizó al revista Quién se dijo que la intérprete de “No time to die” confesó en una entrevista que cuando tenía 12 años comenzó a obsesionarse por perder peso y comenzó a ingerir pastillas para adelgazar, lo que afectó severamente a su salud, tanto física como mentalmente.

Recuerdo haber tomado una pastilla que me dijeron que me haría perder peso y solo me hacía orinarme en la cama cuando tenía doce años. Si te soy honesta, esa fue la razón por la que solía cortarme era mi cuerpo”, reveló.