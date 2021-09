Residente manda mensaje a J Balvin por llamado a boicotear los Latin Grammy

Residente ocupó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de 2 minutos a J Balvin recriminando su llamado a boicotear los Latin Grammy.

Aunque el video fue eliminado tiempo después, el mensaje fue aplaudido por muchos como Don Omar y seguidores de Residente quienes le dieron la razón sobre J Balvin.

René Pérez, mejor conocido como Residente mandó un mensaje a J Balvin, luego de que éste hiciera un llamado a no asistir a los Latin Grammys, pues dice sólo sirven para rating.

Residente comenzó cuestionándole, que, si en verdad los Grammys no valoraran al género urbano, él no tendría 31 premios.

“Pa entender porque estoy perdido José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿Por qué yo tengo 31 grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿De qué género estamos hablando?”.

El puertorriqueño señaló que, en este año, quienes tienen nominaciones a los Latin Grammys, son artistas “que le metieron cabrón”.

“C. Tangana, Raw Alejandro, Akapella, Nathy Peluso, Bad Bunny, Ozuna, Eladio Carrión, Karol G, Farruko, Myke Towers… O sea, tú le vas a decir a Myke Towers que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Gammys, por qué a ti te sale de los cojones”.

Asimismo, Residente arremetió contra J Balvin por no escribir sus letras, pues señaló que ese es su principal problema y razón por la que no fue nominado.

Incluso, el cantante comparó a J Balvin con Rubén Blades, quien este año será homenajeado en los Latin Grammys 2021.

“Este año se los dedican a Rubén Blades, o sea, tú le estas diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades… un tipo que marcó la música de la historia latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”.

Asimismo, Residente señaló que si a diferencia del año anterior, J Balvin hubiera recibido 13 nominaciones, no estaría pidiendo boicotear los Latin Grammy 2021.

“Yo te creería lo del boicot si el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio”.

“Pero como de las 13 nominaciones solo te ganaste un Grammy ahora vuelve el boicot”.

Residente aseguró que J Balvin debería comportarse más como Tego Calderón, quien nunca ha recibido un Billboard, pese a escribir sus propias canciones.

“¿Y tú haz visto a Tego quejarse? O a mi quejarme”.

El exvocalista de ‘Calle 13′, denunció que en los Premios Billboard, hay algo detrás, “Todos los que han ganado un Billboard saben de qué se tratan”.

Finalmente, Residente hizo una comparación de J Balvin con “un carrito de hot dogs” y terminó aconsejándolo para que haga nueva música.

“Es como si un carrito de hot dogs se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelín…”.