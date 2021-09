Remmy Valenzuela reaparece en redes sociales con mensaje para sus seguidores

Luego de pasar varios meses alejado de redes sociales y lejos de los escenarios el cantante mexicano Remmy Valenzuela reapareció en Instagram con un par de fotografías en las que se mostró muy contento.

En dichas fotografías, se puede observar al famoso portando un acordeón de la marca Gabbanelli, con un pantalón en color café, player negra, y su texana en color negro, con un fondo blanco.

Cabe destacar que si bien, amabas imágenes son las mismas, hay una ligera diferencia entre ella, puesto que una es a color y la otra en blanco y negro.

Fue este domingo que Remmy Valenzuela subió dichas fotografías, y aprovechó para mandar un mensaje a sus fieles seguidores, en el que les agradeció por haber estado al pendiente de él.

“Muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo y enviando sus buenos deseos, a todos los que me brindan su apoyo y me mandan tantas bendiciones. Gracias de corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo, he recibido miles de mensajes y quisiera responderlos todos, los leo a todos y me motivan demasiado. Muchas gracias. Con cariño para ustedes, Remmy Valenzuela”, escribió Remmy Valenzuela.

El mensaje del intérprete de ‘Mi princesa’ provocó que muchos de sus seguidores le expresaran más mensajes de amor y apoyo, además de que se han mostrado optimistas respecto a la posibilidad de que se presente en su próximo evento, la Feria de Tijuana el próximo 3 de octubre, aunque dicho evento sigue sin ser confirmado por el cantante.

Recordemos que fue en el pasado mes de julio que Remmy Valenzuela fue señalado por su primo y la novia de éste, por haberlos golpeado brutalmente mientras se encontraban en el rancho del famoso, y acto seguido se dio a la fuga.

Además, tiempo después se dijo que podría haber huido a otro país, situación que fue desmentida al ser captado a finales de agosto en un bar de Guadalajara, donde se presentó en un escenario. Esto tras haberse rumoreado que habría firmado un acuerdo económico con su primo.