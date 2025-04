Regresan los Targaryen: la tercera temporada de «House of the Dragon» ya está en producción, anuncia HBO

La producción de la tercera temporada de ocho episodios de la serie «House of the Dragon», original de HBO, ha comenzado en el Reino Unido, informó este miércoles la cadena de televisión por suscripción estadounidense, propiedad de Warner Bros.

The fight for the Throne is far from over.

S3 of #HOTD is now in production. pic.twitter.com/NUe4POwIJM

— House of the Dragon (@HouseofDragon) March 31, 2025