Regresa Grupo Firme con su esperado álbum Evolución

Grupo Firme, pioneros de la Música Mexicana, lanza su primer álbum de estudio en tres años, titulado «Evolución«. Este álbum marca un hito significativo en su crecimiento artístico y transformación musical, mostrando un sonido refinado y un concepto elevado, sin perder la fidelidad a sus raíces. El esperado álbum de 14 canciones incluye el tema principal «Alégale Al Umpire» y colaboraciones de artistas como Gloria Trevi en «Súfrale«, Carolina Ross en «Todavía te amo» y Joss Favela en «La vida es pa’ gozarla«. Cada canción del álbum fue coescrita por el cantante principal y líder Eduin Caz y está acompañada por un video musical oficial, filmado casi en su totalidad en toda Europa, lo que resalta la ambición creativa del grupo.

Lista de canciones de “Evolución”

El Beneficio de la Duda Quiere Llorar y No Puede Alégale Al Umpire Decide La Vida Es Pa’ Gozarla ft. Joss Favela Luna Cero Sentimientos Hubiéramos Súfrale ft. Gloria Trevi Según Mi Reloj Segundas Partes Quién La Viera Sobrepeso Todavía Te Amo ft. Carolina Ross “Evolución” incluye dos temas previamente publicados, “Hubiéramos” y “El Beneficio de la Duda”, este último con más de 204 millones de reproducciones en Spotify.

Iniciando con “El Beneficio de la Duda”, la letra captura la cruda vulnerabilidad emocional de un amante, aceptando sus errores y pidiendo una segunda oportunidad. Llena de esperanza, la canción transmite una emoción cruda y profunda que marca el tono del resto del álbum. En esencia, “El Beneficio de la Duda” trata sobre pedir ser visto no por quién eras en un momento de fracaso, sino por quién aún esperas ser, si se te da una oportunidad más. “Quiere Llorar y No Puede” es un tema agudo y emotivo que se adentra en la tensión entre el orgullo y el desamor oculto. Exponiendo las grietas tras una fachada de confianza, cuenta la historia de alguien que finge haber seguido adelante, pero claramente aún lucha con el dolor de una ruptura. A través de líneas mordaces y una honestidad cruda, la canción captura ese momento tan familiar en el que el ego y la negación chocan con sentimientos no resueltos, convirtiendo una angustia silenciosa en un poderoso ajuste de cuentas.

El tema principal, «Alégale Al Umpire«, es una canción conmovedora que retrata la lealtad y un anhelo inquebrantable que uno enfrenta a pesar del tiempo, la distancia y el dolor de la separación.

La canción relata la historia de alguien que admite que, si bien podría olvidar y seguir adelante, se niega a hacerlo, cautivo de un amor que no está listo para soltar. El video musical oficial, filmado en Barcelona, España, se ambienta frente a la icónica Basílica de la Sagrada Familia. Grupo Firme ofrece una actuación poderosa, cantando con pasión mientras se muestran orgullosos con sus instrumentos frente al impresionante telón de fondo de la obra maestra arquitectónica de Barcelona. La energía de la actuación se entrelaza con nostálgicos clips en blanco y negro que muestran a la banda de compras, en hoteles y explorando nuevas ciudades. El contraste entre el gran escenario y los momentos espontáneos añade profundidad a la narrativa visual, capturando tanto el glamour como la crudeza de la vida en la carretera. El video musical de “Alégale Al Umpire” se estrenó exclusivamente con MTV.

El álbum luego pasa a «Decide«, una canción audaz y directa que pone los límites emocionales al frente y al centro. Capturando un momento de claridad y respeto por uno mismo, «Decide» traza una línea firme, recordando a los oyentes que conocer tu valor significa alejarte de cualquiera que no pueda igualarlo. A continuación, «La Vida Es Pa’ Gozarla» presenta al cantautor Joss Favela, y es un himno vibrante sobre la alegría y la autoliberación, transmitiendo un mensaje claro: la vida es demasiado corta para vivir en el desamor. Infundido con ritmos tradicionales, pasamos a «La Vida Es Pa’ Gozarla«, que combina una instrumentación animada con letras audaces y despreocupadas para celebrar seguir adelante, abrazar el presente y vivir la vida al máximo sin remordimientos. «Luna» es una balada tierna y emotiva que recurre a la luna como testigo silenciosa y mensajera de amor. El narrador le suplica a la luna que observe a la mujer que aún ama, preguntándose si sufre, si recuerda o si realmente ha seguido adelante. Continuando con “Cero Sentimientos”, experimentamos un cambio de ritmo hacia una balada animada donde el tono del álbum se transforma hacia una postura desafiante sobre el amor y la traición. Reflejando una profunda desilusión con las relaciones románticas, la canción es una audaz declaración de independencia, despojándose del bagaje emocional y abrazando un lado más frío y autoprotector. “Hubiéramos” es una balada reflexiva y melancólica sobre el amor perdido por el tiempo, el orgullo y las oportunidades perdidas. La canción captura el dolor de recordar una relación que podría haber sobrevivido con más paciencia y madurez, y es una exploración sincera de lo que podría haber sido si ambos corazones hubieran aguantado un poco más.

Transicionando hacia un lado más vengativo y catártico, “Súfrale”, una poderosa colaboración con el ícono mexicano Gloria Trevi, transforma el desamor en furia justificada. A medida que las tornas cambian y el karma cobra protagonismo, la canción se convierte en un himno para cualquiera que haya sido agraviado y ahora exige responsabilidad y justicia emocional. “Según Mi Reloj” es una canción agridulce sobre fingir que seguimos adelante mientras en secreto aún añoramos un amor perdido. La canción captura la desconexión entre lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que realmente sentimos, y es una conmovedora reflexión sobre el tiempo, el desamor y la lucha por dejar ir cuando el corazón no se ha puesto al día con las manecillas del reloj. “Segundas Partes” ofrece un tierno cambio de tono, revelando el lado más suave y vulnerable del amor y el anhelo. La canción reflexiona sobre el dolor de la separación y la esperanza de la reconciliación, desafiando la idea de que las segundas oportunidades no funcionan. Llena de matices emocionales y anhelo romántico, “Segundas Partes” captura la complejidad de las relaciones, donde dejar ir no siempre es la respuesta y, a veces, el amor merece otra oportunidad. “Quién La Viera” es una canción alegre, casi llena de incredulidad, sobre un amor inesperado que floreció contra todo pronóstico. La canción captura la sorpresa y la felicidad de conquistar a alguien que una vez parecía completamente inalcanzable y sirve como una celebración de la imprevisibilidad del amor, llena de calidez, gratitud y la dulce ironía de cómo los sentimientos pueden cambiar. «Sobrepeso» es un himno apasionado y sin complejos sobre la recuperación de la autoestima después de una traición. La canción es una poderosa declaración de cierre emocional que canaliza la ira, el orgullo y la firmeza hacia un rechazo audaz de un pasado tóxico.

Como cierre emotivo del álbum, «Todavía Te Amo«, una poderosa colaboración con la artista mexicana Carolina Ross, ofrece una reflexión íntima sobre el amor, la pérdida y la persistencia. La canción presenta un diálogo entre dos voces, en una apasionada pelea de amantes, que transmite la angustia y los sentimientos no resueltos que se esconden bajo la superficie. «Todavía Te Amo» encapsula la complejidad emocional de un amor que perdura y nunca se olvida del todo.

Grupo Firme recientemente se embarcó en su gira «La Ultima Peda» por todo México, llegando a más de 25 ciudades en todo el país, incluyendo Guadalajara, JAL, León, GTO, Mérida, YUC y más. Conocido por sus presentaciones explosivas, incluyendo tres próximos shows en el famoso Estadio GNP en la Ciudad de México. Grupo Firme está formado por el líder y cantante principal Eduin Caz, junto con Abraham Hernández (voz secundaria), Joaquín Ruiz (bajo sexto), Jhonny Caz (tercera voz), Víctor Zavala (bajo), Christian Téllez (bajo), Fito Rubio (batería) y Dylan Camacho (acordeón). El grupo ha hecho historia en algunos de los escenarios más grandes del mundo, agotando dos shows en el SoFi Stadium en Los Ángeles con más de 80,000 asistentes, siete presentaciones en el Foro Sol en la Ciudad de México atrayendo a la increíble cantidad de 490,000 fanáticos y llenando eventos masivos como Coachella y el Zócalo, donde se presentaron para más de 280,000 personas. Mientras continúan dominando escenarios nacionales e internacionales, Grupo Firme ahora se prepara para una próxima aparición en el festival La Onda by BottleRock en Napa Valley, California el 1 de junio mientras continúan su gira “La Última Peda” por México.