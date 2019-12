Reggaetón fue lo más escuchado en México en 2019 según Spotify

Spotify dio a conocer los datos de lo más escuchado durante 2019 en México y en el mundo.

Destaca que el Reggaetón fue lo que la gente más repodujo en nuestro país.

El Top 5 de artistas masculinos fue dominado por artistas de este género y solo Luis Miguel se coló al conteo, quedando en cuarto lugar.

Mientras que en canciones, “Me Rehúso” de Danny Ocean se llevó el primer sitió, además en cuestión de artistas femeninas Shakira que también ha compuesto melodías de ese tipo está en primer sitio.

Aunque en cuestión de agrupaciones no aparece ninguno.

A continuación te mostramos los datos más interesantes

Artistas más escuchados

J Balvin Ozuna

Bad Bunny

Luis Miguel

Maluma

Canciones más escuchadas

Me Rehúso – Danny Ocean

Shape of You – Ed Sheeran

Otra vez (feat. J Balvin) – J Balvin, Zion & Lennox

Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo) – Manuel Turizo, Piso 21

Felices los 4 – Maluma

Artistas femeninas más escuchadas

Shakira

Ariana Grande

Ha*Ash

Natalia Lafourcade

KAROL G

Banda o agrupación más escuchada

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Cartel De Santa

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Reik

Coldplay

Por otro lado, en el mundo sobresale que los artistas más escuchados son Post Malone y Billie Eilish.

A continuación te presentamos las listas.

Artistas más escuchados

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Artistas femeninas más escuchadas

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

Canciones más escuchadas



“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

“bad guy” – Billie Eilish

“Sunflower” – Post Malone, Swae Lee

“7 Rings” – Ariana Grande

“Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Álbumes más escuchados

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

thank u, next – Ariana Grande

No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran Shawn Mendes – Shawn Mendes

