Reencuentro entre Mario Bezares y Paola Durante en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ dio inicio este domingo 21 de julio y con ello llegó una avalancha de sorpresas, siendo la que dejó a todos con la boca abierta la confirmación de que existía el habitante sorpresa, pues casi al final de la gala de estreno se dio a conocer que Paola Durante sería inquilina de la casa más famosa de México.

La expectativa que ha generado el anuncio es muy grande por parte de la audiencia, pues cabe recordar que Mario Bezares es parte del elenco del programa y cuya relación con Paola Durante ha sido por demás polémica pues ambas celebridades estuvieron detenidas durante la investigación por el asesinato de Paco Stanley. Aquí te compartimos cómo fue el reencuentro entre ambos famosos anoche en la gala inicial de ‘La Casa de los Famosos’.

La entrada de Paola Durante de última hora a La Casa de los Famosos fue sin duda, una sorpresa para todos, sin embargo, el que resultó más sorprendido fue el conductor y comediante Mario Bezares.

La ex edecán se encontraba aislada de sus compañeros pues ella esperaba en la suite del líder y fue Adrián Marcelo quien la encontró y y subió por ella para llevarla con el resto de los habitantes y presentarla como la sorpresa de la noche.

“Vine por ti, hay alguien a quien le va a dar mucho gusto verte”, expresó el influencer.

Antes del reencuentro entre Mario Bezares y Paola Durante la modelo explicó que para generar una sorpresa más grande en el conductor de televisión pues tiene dos años de no verlo, le dijo que se alejaría de todo y que la disculpara.

“A Mario tengo ya dos años que no lo veo, que no hemos platicado, yo me distancié un poquito. Hace 3 semanas le mandé un mensaje diciéndole que me tenía que alejar por todo lo fuerte que fue, que me disculpara y él me dijo que siempre iba a estar conmigo. Creo que va a ser una gran sorpresa para Mario verme entrar a la casa, yo creo que se va a impactar… nunca hemos platicado. Nunca nos hemos sentado a decir realmente qué fue lo que pasó”, declaró la modelo.

Paola Durante generó polémica con la primera frase con la que interactuó con Mario Bezares reviviendo uno de los momentos más complicados en la vida de ambas celebridades hace casi 25 años.

