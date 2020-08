Recuerda Barack Obama el día que Chadwick Boseman lo visitó en la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, recordó el encuentro que tuvo hace algunos años con el actor Chadwick Boseman, quien murió este 28 de agosto víctima de cáncer a los 43 años de edad.

Famoso a nivel mundial por interpretar al superhéroe Black Panther (Pantera Negra) en el ‘universo cinematográfico Marvel’, Boseman visitó la Casa Blanca en el año 2013 para promocionar la película ’42’.

En dicha producción interpreta al beisbolista Jackie Robinson, recordado por romper barreras sociales y convertirse en 1947 en el primer afroestadounidense en jugar en las Grandes Ligas, con los Dodgers de Brooklyn.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario señaló que el actor acudió para convivir con niños, y agregó:

“Podías notar de inmediato que estaba bendecido. Ser joven, talentoso y negro, y usar ese poder para darle a los niños un héroe a quien admirar; y hacer todo lo anterior soportando el dolor. Vaya manera de aprovechar sus años”.

-Barack Obama

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7

