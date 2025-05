Rechazó Jeremy Renner ‘Hawkeye 2’ por recorte en su salario

Cuatro años después del estreno de Hawkeye en Disney+, Jeremy Renner reveló el motivo por el que la esperada segunda temporada de la serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) aún no ha visto la luz: una disputa salarial que, según el actor, fue tan ofensiva como injustificada.

En una entrevista con High Performance, Renner explicó que fue invitado a regresar como Clint Barton, pero con una oferta económica significativamente menor.

«Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Pensé: ‘Bueno, me va a llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente'», declaró Renner.El actor, de 54 años, sugirió que su accidente casi fatal en 2023 podría haber influido en la decisión de reducirle el salario y aclaró, sin embargo, que la oferta no provino directamente de Marvel o Disney, sino de los responsables financieros del proyecto.

«¿Pensaban que solo era la mitad de Jeremy porque me atropellaron?», dijo en tono crítico. «Solo fueron los tacaños, los contables. Les dije que se fueran a volar una cometa. La oferta fue insultante. Así que no nos pusimos de acuerdo».

Información de agencia Reforma