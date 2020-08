Realizan homenaje a Chadwick Boseman en los MTV VMAs 2020

Los MTV Video Music Awards 2020, una ceremonia que resalta la música y la cultura pop, comenzaron con unas sentidas palabras en memoria de Chadwick Boseman, cuando la anfitriona Keke Palmer dijo a los espectadores que el evento estaba dedicado al astro de “Black Panther”.

“Dedicamos el espectáculo de esta noche a un hombre cuyo espíritu tocó a muchos. Es un verdadero héroe, no sólo de la pantalla”, dijo Palmer. “Su impacto vivirá por siempre”.

Boseman, de 43 años, murió el viernes tras pasar cuatro años librando una batalla en privado con un cáncer de colon.

Momentos después, The Weeknd trajo a la vida su video musical de “Blinding Lights”, en el que aparece com moretones y sangre en un traje rojo. Interpretó su animado éxito No. 1 hit junto a un rascacielos en Nueva York. DaBaby, acompañado por el equipo de baile Jabbawockeez, también actuó, cantando un medley de éxitos que incluyeron “Rock Star”.