Rammstein lanzará su álbum debut remasterizado

La banda alemana de heavy metal Rammstein comunicó hoy que sus fans podrán disfrutar muy pronto de una versión remasterizada del álbum debut “Herzeleid”.

La edición limitada, que llega 25 años después del lanzamiento de su primer trabajo discográfico, será lanzada en CD y en vinilo el venidero cuatro de diciembre.

Bajo el título “Herzeleid (XXV Edición Aniversario – Remasterizado)”, el álbum contará con la lista de canciones originales del año 1995 y estará disponible en sonido de alta definición (HD).

La banda, originaria de Berlín y encabezada por el músico Till Lindemann, ya había generado expectativa desde el pasado lunes con una publicación que realizara en su página de Facebook.

Su album début, “Herzeleid”, marcó el comienzo del ascenso de Rammstein, la cual muy pronto se convirtió en una banda de fama internacional.

Temas musicales como “Want to see the bed in flames”, “Seemann” o “Rammstein” han formado parte inseparable del programa en vivo del grupo de rock, conocido por sus espectáculos de fuego e

impresionantes efectos de luz.

Canciones como “Heirate mich (Cásate conmigo)” y “Du riechst so gut (Hueles tan bien)”, las cuales pertenecen al álbum debut, serán cantadas por la banda en su próxima gira de conciertos, la cual

estaba planificada íntegramente para este 2020, pero tuvo que ser interrumpida debido a la crisis del coronavirus.

Muchas de las fechas de la gira europea, así como los conciertos en Canadá, Estados Unidos y México, tendrán lugar recién a partir del verano boreal de 2021.

La gira por Norteamérica se prevé que comience el 22 de agosto en Montreal, Canadá y concluya el primero de octubre en Ciudad de México, pasando por escenarios de San Antonio, Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades.

Durante la primera parte de la gira que protagonizó Rammstein en 2019, más de un millón de fans asistieron a los 30 espectáculos ofrecidos, mientras que un total de 80.000 personas se concentraron en el Estadio Dynamo de Moscú, siendo este el más concurrido.