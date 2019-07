R. Kelly es arrestado nuevamente por presunto abuso sexual

Kelly, quien ya enfrenta cargos de abuso sexual presentados por fiscales de Illinois, fue arrestado en Chicago bajo un acta de un jurado de instrucción federal que incluye 13 cargos, entre ellos crímenes sexuales y obstrucción de la justicia.

Un vocero de la oficina del fiscal federal Joseph Fitzpatrick dijo que el cantante de R&B estaba caminando a su perro cuando fue arrestado alrededor de las 7 de la noche del jueves y se encuentra bajo custodia de las autoridades federales. Según el sitio web del Departamento Federal de Prisiones, Kelly está detenido en el Centro Correccional Metropolitano en el centro de Chicago.

Su arresto se produjo horas después de que acta fuera presentada en un tribunal federal para el distrito del norte de Illinois.

“Los cargos incluyen pornografía infantil, seducción de una menor y obstrucción de la justicia”, dijo Fitzpatrick, agregando que más detalles se proporcionarían el viernes.

El abogado de Kelly, Steve Greenberg, dijo el viernes que agentes federales arrestaron a Kelly bajo cargos formulados en Illinois y Nueva York. El cantante espera ser liberado tras una audiencia de fianza a principios de la próxima semana, dijo Greenberg.

En 2002 se supo de un vídeo en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto en el juicio por este caso en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Las autoridades volvieron a interesarse por estos delitos tras la emisión a principios de año de una serie documental de televisión de seis capítulos llamada “Surviving R. Kelly”, que emitió el canal Lifetime acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 1990.

La cantante Lady Gaga anunció en aquel momento la retirada en las plataformas de “streaming” de su canción “Do What U Want (With My Body)” -“Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)”- ya que “las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles”, declaró en un comunicado.

Semanas después de la emisión de la serie, la Fiscalía de Chicago imputó a R. Kelly una decena de delitos por abusos sexuales a como mínimo cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad.

El cantante apareció brevemente en una audiencia judicial vestido con el traje anaranjado característico de los presos antes de quedar en libertad bajo fianza.

Además, en marzo fue detenido por el impago de la manutención de uno de sus hijos, de tres años, a cuya madre adeudaba más de 20.000 dólares.