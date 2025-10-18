Quiere Jodie Foster hacer cine en México con Issa López

Al hablar de lo que más la enamora de México, Jodie Foster no duda en mencionar las carnitas y a Issa López, la directora mexicana a quien ha intentado convencer para que la lleve a filmar en el País.

Desde su primera visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) hace un par de años, la protagonista de El Silencio de los Inocentes ya había expresado su admiración por López, algo que, asegura, no ha cambiado.

«Ella está trabajando muy duro antes de empezar la producción de True Detective 5 y después de eso me gustaría hacer un largometraje en México con ella», afirmó la dos veces ganadora del Óscar.»Me encanta México, me encantan las películas mexicanas y me encantaría estar con Issa López, quien tiene un talento asombroso. Probablemente es mi directora favorita con la que he trabajado y la he empujado para que encuentre algo para hacer aquí», añadió.

Foster explicó que siempre ha sentido una conexión con la cultura mexicana, ya que creció en Los Ángeles, donde está muy presente.

