Quiere director de Mi Pobre Angelito eliminar cameo de Trump

Chris Columbus, director de la películas de Mi Pobre Angelito, expresó su arrepentimiento por el cameo de Donald Trump en la segunda parte de 1992.

En entrevista con San Francisco Chronicle, Columbus confesó que desearía poder eliminar esa breve aparición, que ha sido fuente de controversia a lo largo de los años.

«Se ha convertido en una maldición. Se ha convertido en un albatros para mí. Solo deseo que se haya ido», confesó Columbus. «No puedo hacerlo. Si lo hago, probablemente me enviarán fuera del país. Se me considerará no apto para vivir en los Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así».La aparición de Donald Trump, que dura apenas siete segundos, ocurre cuando el personaje de Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin) se encuentra con el entonces propietario del Hotel Plaza en Nueva York y le pide direcciones.

A pesar de que fue una decisión tomada en su momento como una parte esencial de la trama, Columbus ahora se siente arrepentido por haberla incluido, especialmente considerando que la relación de Trump con la política y su presidencia ha generado un sinnúmero de comentarios negativos sobre la escena.

Información Agencia Reforma