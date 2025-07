¿Quién es Milly Alcock, la nueva Supergirl y prima de Supeman en el universo DC?

Milly Alcock, quien saltó a la fama Rhaenyra en ‘House of the Dragon’ ahora se pone la capa para dar vida a una Supergirl más ruda, sarcástica y poderosa que nunca.

La actriz australiana Milly Alcock es la elegida para dar vida a Kara Zor‑El, la nueva Supergirl dentro del renovado universo cinematográfico de DC Studios.

Su confirmación llegó en enero de 2024, cuando el co‑CEO James Gunn anunció que Alcock, con solo 25 años, era la opción ideal para encarnar una Supergirl más poderosa y compleja.

¿Quién es la nueva Supergirl?

Sí, la viste en House of the Dragon y ahora la verás con capa. Milly Alcock, que conquistó a millones como la joven Rhaenyra Targaryen, ha sido elegida para interpretar a Supergirl en el nuevo universo cinematográfico de DC. ¿Quién es, cómo llegó ahí y qué tiene esta nueva versión de Kara Zor‑El? Te lo contamos todo.

Alcock comenzó su carrera actuando en producciones australianas como Upright, donde su papel le valió una nominación al AACTA Awards, y Wonderland. Su gran momento llegó cuando interpretó a Rhaenyra en la precuela de Game of Thrones, donde se robó la serie en sus primeros episodios.

Milly Alcock en House Of Dragon (IMDb)

Su actuación poderosa y emocional llamó la atención de los estudios, y uno de esos ojos atentos fue el de James Gunn, ahora jefe creativo del DC Universe.

Su primer vistazo en pantalla ya ocurrió: Milly apareció en una breve pero comentada escena de Superman, donde entra a la Fortaleza de la Soledad buscando a su perro, Krypto.

Esta escena marcó el tono: esta Supergirl no es la clásica heroína perfecta. Es poderosa, algo cínica y muy humana. Los fans ya están obsesionados.

Todo lo que se sabe de ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’

La película Supergirl: Woman of Tomorrow ya está en producción y llegará a los cines el 26 de junio de 2026. La dirige Craig Gillespie, el mismo director de Cruella y la protagoniza Milly junto a un elenco que incluye a Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Emily Beecham y hasta un posible cameo de Jason Momoa como Lobo.

Milly Alcock (Getty Images)

Lo que viene para Milly es grande. Ya no es la promesa australiana ni la princesa de Westeros. Ahora es parte de uno de los universos más ambiciosos del cine. Y con el carisma, la fuerza y el talento que ha demostrado, todo indica que Supergirl está en buenas manos.

En enero de 2024, Gunn anunció en redes sociales que Alcock sería la nueva Supergirl. Y no se trata de cualquier Supergirl.

Esta versión está basada en el cómic Woman of Tomorrow, en la que Kara, la prima de Superman, tiene un pasado mucho más oscuro: sobrevivió en los restos de Krypton, presenció la muerte de su gente y no creció en la Tierra como su primo. Es fuerte, sarcástica y no tan optimista como Clark Kent.