¿Quién es el ‘date’ más guapo que ha tenido Eiza González?

Eiza González, quien actualmente promueve la próxima película de Guy Ritchie, The Ministry of Gentlemanly Warfare y participa en la serie de Netflix, El problema de los 3 cuerpos, fue captada hace unos días con su más reciente date, un modelo inglés llamado Guy Binns.

Aunque no podemos afirmar que entre ellos haya un romance, ya que la actriz ha dejado en claro que no todos los hombres con los que sale tienen por qué ser algo más que un amigo, lo cierto es que su fisonomía nos deja ver un patrón que se repite entre los galanes con los que se ha visto a la estrella de Ambulancia.

¿Quién es Guy Binns? El nuevo ‘date’ de Eiza González

Hasta hace unos años, Guy Binns era el esposo de Eleonora Berlusconi (hija del fallecido ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi), con quien tuvo tres hijos: Riccardo, Flora y Artemisia. Según medios italianos, Guy y Eleonora se conocieron en un desfile de modas en Milán en 2010, estuvieron juntos cerca de 11 años y se divorciaron en 2022, aparentemente por una infidelidad de él. Sin embargo, el modelo estuvo presente junto al resto de la familia en junio de 2023 en el funeral de Silvio Berlusconi.

Ahora, el nombre del modelo vuelve a estar en los titulares por ser el más reciente date de Eiza González.

La vida amorosa de Eiza González y por qué nos importa tanto

La vida amorosa de Eiza González es uno de esos temas por los que la actriz mexicana de 34 años siempre acapara los titulares y esto no se debe a que se dedique a sacarle provecho a su vida privada como hacen otras celebridades.

Por el contrario, Eiza es una de las actrices de su generación con más trabajo en Hollywood en años recientes y prueba de ello son los títulos que mencionamos anteriormente, The Ministry of Gentlemanly Warfare, El problema de los 3 cuerpos y Ambulancia. Así como otras producciones como Godzilla vs. Kong, I care a lot, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, Battle Ange o Baby: El aprendiz del crimen.

Sin embargo, existe una fascinación (una relación casi tóxica) entre los medios y la estrella mexicana por verla en una relación de pareja formal que ha hecho que Eiza alce la voz y reaccione precisamente a esta “necesidad” de los demás de que tenga un “novio oficial”.

En una entrevista que dio en 2023 a la versión estadounidense de L’Officiel, la actriz aclaró que nunca dará explicaciones a nadie sobre su vida privada.

“Sí, soy ambiciosa, y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir bien y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”, señaló.

Más recientemente, volvió a causar polémica al asegurar que únicamente saldrá con hombres que hayan ido a terapia, un requisito que podría parecer exagerado o ridículo para algunos, pero que dejan ver la sensatez y el peso que da Eiza a la salud mental de los hombres que buscan relacionarse con ella.

¿Quién es el ‘date’ más guapo de Eiza González?

En la mencionada entrevista con L’Officiel, Eiza González recalcó que a la sociedad le gusta enaltecer y usar la palabra “rompecorazones” cuando se trata de un hombre con muchas conquistas.

“Pero si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor, y dice: ‘No me voy a conformar con lo mínimo’ y sigue adelante. Entonces, como Taylor Swift dice todo el tiempo, te llaman puta, te avergüenzan, te llaman ganado y te minimizan”, enfatizó la actriz.

Desde que comenzó su carrera en Hollywood a Eiza González se le ha visto en compañía de distintos galanes, en situaciones que van de lo amistoso y lo ambiguo a lo francamente romántico. Sin embargo, al final, ella es quien tiene la última palabra y celebramos que viva con total libertad. (Lo que es un hecho es que los hombres con pelo castaño y mirada seductora son una constante entre sus dates).

Ahí están el actor DJ Cotrona, quien fue su novio y coestrella en la serie From Dusk till Dawn; el jugador de lacrosse Paul Rabil; Timothée Chalamet, con quien los paparazzi la captaron en una alberca; también se le relacionó con Josh Duhamel; la vimos en distintas ocasiones con Jason Momoa; y, más recientemente, con el español Mario Casas, de quien se distanció para ser vista después con el modelo Guy Binns en una salida a cenar en Londres a finales de febrero. ¿Quién de ellos es tu favorito?