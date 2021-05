Quién es Andrea Meza, la chihuahuense que se coronó Miss Universo 2021

La mexicana Andrea Meza se llevó la corona de Miss Universo 2021 este domingo 16 de mayo. Aquí te decimos quién es.

Andrea Meza tiene 26 años, es originaria del estado de Chihuahua y mide 1.82 metros de estatura. Es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de donde se tituló como ingeniera en Software.

Se desempeña como activista enfocada en los derechos y la inclusión de las mujeres e incluso actualmente trabaja con el Instituto Municipal de la Mujer. También es embajadora de turismo en Chihuahua y ha sido parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, Indonesia y China.

En su cuenta de Instagram tiene 199 mil seguidores y está muy activa, ya que comparte tanto fotografías de momentos personales como de otros concursos de belleza a los que ha asistido.

El 29 de noviembre del año pasado, Meza se coronó como Miss Chihuahua, lo que le dio el pase para representar a México en Miss Universo.

No es la primera vez que participa en un concurso de belleza, hace cuatro años estuvo en Miss Mundo y obtuvo el segundo lugar para el país.

En varias ocasiones ha declarado que le encanta ser modelo, ya que así puede administrar su tiempo, además de que quiere cumplir uno de sus sueños, el cual es ser embajadora de marcas como Chanel o Gucci.

“Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

Estas fueron las palabras de Andrea Meza que esta noche se llevó la corona del certamen.