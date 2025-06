¿Qué significa ‘Indómita’, título del nuevo álbum de Belinda, y qué colaboraciones incluye?

Después de más de una década sin lanzar un disco de estudio, Belinda regresa con fuerza a la escena musical con Indómita, su quinto álbum, disponible desde el 5 de junio. Este proyecto marca un nuevo capítulo en su carrera y en su vida personal, tras superar conflictos legales con su antigua disquera que la mantuvieron alejada de los estudios de grabación durante 12 años.

¿Qué significa ‘Indómita’?

El título del álbum no es una elección aleatoria. Indómita significa “que no se puede o no se deja domar”, una palabra que, según Belinda, representa la fuerza interna que la ayudó a reconstruirse en uno de los momentos más vulnerables de su vida. En entrevista con Dallas News, explicó que se topó con ese término en un libro y que, desde entonces, no pudo quitárselo de la mente.

“Me sentía superinsegura, tenía muy baja la autoestima. Me habían hecho sentir muy poca cosa y me sentía completamente en oscuridad. Cuando te encuentras en la oscuridad, encuentras tu luz al mismo tiempo, tu fuerza”, reveló la cantante.

Añadió que indómita va más allá de lo salvaje o rebelde. “Indomable es como te imaginarías a un caballo, y no: Indómita es mucho más profundo. Creo que es más bien una fuerza interior, que es lo que a mí me dio la inspiración de este disco”.

Una terapia convertida en música

Para Belinda, este álbum fue una forma de sanación. Lo describe como un ejercicio de reconexión con su creatividad, identidad y confianza. A lo largo de los años ha sido reconocida como ícono del pop latino, pero con Indómita decidió explorar nuevos géneros, especialmente el regional mexicano y los corridos tumbados.

“¿Por qué no voy a cantar yo corridos tumbados? ¿Por qué no tengo yo la capacidad de hacer lo que a mí me guste? Ahí empecé este proceso increíble de volver a creer en mí”, comentó. “Fui y sigo siendo criticada por el género, (me dicen) ‘eso no es un corrido’. Pues es que es un corrido a mi manera”.

Los artistas que colaboraron en ‘Indómita’

El disco sorprende por la diversidad de artistas que acompañan a Belinda en esta etapa. Entre ellos destacan:

Natanael Cano

Xavi

Jared Leto y 30 Seconds to Mars

Tito Double P

Alemán

Netón Vega

Tokischa

Mala Rodríguez

Kenia OS

El dueto con Jared Leto y su banda 30 Seconds to Mars, titulado «Never Not Love You», se ha convertido en el tema más mencionado, al ser considerado un puente entre la música pop internacional y el universo personal de Belinda.

Una fusión de estilos

Las colaboraciones dan muestra de la amplitud sonora de Indómita, que abarca desde corridos tumbados y regional mexicano hasta reguetón y rap. Así, Belinda se reafirma como una artista versátil, capaz de reinventarse y mantenerse vigente en una industria en constante cambio.

