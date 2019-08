“Que se meta el doctorado por ya sabe dónde, yo soy doctora por méritos propios”: Laura Bozzo

Laura Bozzo arremetió contra Francisco Javier García Ramírez, vocero del Consejo Doctoral Mexicano, quien en diversas ocasiones demostró su descontento por que la conductora peruana recibiera el doctorado Honoris Causa.

Bozzo de 68 años, aseguró a los medios de comunicación que ya devolvió el doctorado Honoris Causa que le otorgaron el 31 de julio como reconocimiento a su trayectoria profesional junto con una medalla por su lucha por los derechos de la mujer y contra la trata de personas, en una sala del Congreso de la Ciudad de México.

“Yo ese doctorado me lo paso por la cabeza. Yo soy doctora por méritos propios. Los doctorados no me interesan para nada y sobre todo si se va a causar que gente que no existe, como este infeliz, venga a decir que yo me quiero colgar. Dile a ese señor que se meta el título por ya sabe dónde”.Laura Bozzo

Finalmente la apodada ‘Abogada de los pobres’ sentenció que el doctorado lo devolvió pues no le interesa y ya no lo quiere.

Recordemos que Francisco Javier García Ramírez manifestó que desembolsó una jugosa cantidad al Claustro Académico Mexicano, institución que no cuenta con el Registro de Validez Oficial de Estudios para poder hacerle entrega de un doctorado Honoris Causa .

Otros famosos que han recibido el Doctorado Honoris Causa, de la misma institución o similares, son Jorge “Coque” Muñiz, Tatiana, la actriz Geraldine Bazán, Jaime Maussan y Carlos Trejo.

Fuente: SDP Noticias