¿Qué sabemos de las secuelas de Avatar? Aquí enlistamos los detalles de las próximas entregas

Hace ya una década del estreno de Avatar, la exitosa película de James Cameron que, hasta la llegada de Avengers: Endgame, fue la más taquillera de la historia. La intención del director pasa por estrenar hasta cuatro secuelas, la primera fijada, luego de varios retrasos, para el 17 de diciembre de 2021, y, en la actualidad, el realizador se encuentra en fase de rodaje simultáneo de estas nuevas películas.

Pero, a pesar de que han pasado diez años desde el estreno de la aclamada cinta, que recaudó la friolera de dos mil 700 millones de dólares en todo el mundo, pocos datos se conocen a estas alturas de las secuelas en las que Cameron lleva ya trabajando varios años. Una década después, ¿qué se sabe de las continuaciones de Avatar?

“NO LLEGAMOS A 2018”

El realizador reconoció en 2017 en una entrevista con Toronto Star que el estreno de Avatar 2 iba a retrasarse. “No llegamos a 2018”, reconoció Cameron, afirmando que su proyecto era de una escala mucho mayor que una simple secuela: “No estamos haciendo Avatar 2, estamos haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5″.

AVATAR 2 Y 3, EN 2021 Y 2023

Las dos primeras secuelas, que ya han acabado su grabación simultánea y se encuentran en fase de post-producción, serán claves para el futuro de la franquicia. En función del éxito y la recepción de ambas tras su estreno en 2021 y 2023, la cuarta y quinta entregas se estrenarán, respectivamente, en 2025 y 2027.

RODAJE EN LOS ÁNGELES Y NUEVA ZELANDA

El rodaje de las secuelas se ha llevado a cabo en Los Ángeles, aunque unas dos mil 500 escenas que necesitan efectos se han rodado en Wellington, Nueva Zelanda, en la sede de Weta Digital, el estudio co-fundado por Peter Jackson y que hizo realidad El señor de los anillos.

En 2012, Cameron compró unas dos mil 500 hectáreas de tierra de cultivo en Nueva Zelanda donde estaría durante el rodaje de Avatar 2 y 3. Como parte del trato, el director tuvo que asegurar que parte de su propiedad tendría que estar funcionando como cultivo. En la actualidad, la granja tiene cultivos de frutas, verduras y nueces.

LOS PROTAGONISTAS

Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Sam Worthington, el trío protagonista del primer filme ya han confirmado que formarán parte de las cuatro secuelas. También estará Oona Chaplin, que interpretará a Varang, Cliff Curtis, que dará vida a Tonowari, líder del pueblo del arrecife de Metkayina, o Jemaine Clemente, que encarnará a Ian Gavin, un biólogo marino. Pero sin duda alguna el fichaje estrella es el de Kate Winslet, la protagonista de Titanic que vuelve a ponerse a las órdenes de Cameron.

AVATAR: DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

Aunque la premisa de Avatar comenzó estando más pegada a la ficción que a la realidad, con el paso del tiempo la película de Cameron ha terminado estando más de actualidad que nunca tanto por su tratamiento antimilitarista como por su crítica a la explotación de recursos medioambientales.

SUMERGIDOS EN PANDORA

Según promete su director, la película estará muy centrada en la exploración del mundo de Pandora, el planeta en el que tiene lugar Avatar. No en vano, gran parte de la segunda película de la franquicia ocurrirá bajo el agua… y eso es sólo el principio.

¿TÍTULOS OFICIALES?

Hace ya más de un año, la BBC publicó los posibles títulos de las cuatro secuelas: Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider y Avatar: The Quest for Eywa. Títulos que, en la lengua de Cervantes serían algo así como Avatar: El camino del agua, Avatar: El portador de la semilla, Avatar: El jinete de Tulkun y Avatar: La búsqueda de Eywa.

Fuente: Sin Embargo