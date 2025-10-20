¿Qué pasará con los títulos de Eugenia y Beatriz tras la renuncia del príncipe Andrés a sus títulos?

Tras la renuncia del príncipe Andrés a sus títulos, la pregunta sobre el destino de los de sus hijas está en el aire.

El 17 de octubre, el príncipe Andrés hizo público que dejaría de utilizar sus títulos y honores en un intento por proteger a la institución británica de la presión pública por las acusaciones que lo persiguen desde el caso Epstein . Apenas circuló la noticia surgieron todo tipo de especulaciones respecto a las condiciones de Beatriz y Eugenia como princesas de York y qué significaría este cambio para sus títulos.

¿Pierden Beatriz y Eugenia sus títulos? Esta es la respuesta oficial

A pesar de las constantes especulaciones que el mundo ha hecho alrededor, fuentes oficiales han sido tajantes en su respuesta. Beatriz y Eugenia mantendrán sus títulos de princesas por derecho de nacimiento y su lugar en la línea de sucesión no se verá alterada por la decisión pública de su padre.

El Palacio de Buckingham busca preservar la posición de las princesas y protegerlas de los señalamientos que no tengan relación directa con sus actos. Además, por no ser working members de la familia real, están en una situación distinta a la de su padre, quien ostentaba un título activo ligado a deberes reales oficiales.

Aunque siempre han sido muy discretas, las princesas no le dieron la mejor bienvenida a la familia a Kate Middleton. (Ian Gavan/GP/Getty Images)

¿Quién puede quitar títulos de la realeza y por qué llegan a quitarlos?

En el sistema británico, la retirada formal de un título real no es una simple decisión personal: para que un titulo conferido por la Corona sea abolido de forma permanente se tiene que mediar a través de maniobras legales que involucran a las instancias del Estado, así como al Parlamento.

Es por eso que el hecho de que Andrés no cuente con un título real no es equivalente a la anulación de los derechos dinásticos de sus hijas.

Beatriz y su hermana pequeña Eugenia. (Getty Images)

Aunado a este escándalo, ha habido rumores sobre futuros planes de William, príncipe de Gales, de remover los títulos de todos los non-working royals una vez que ascienda al trono, entre ellos, las princesas Beatriz y Eugenia. Pero tal acción no estaría relacionada directamente con la falta de título de su padre.

Eugenia publicó esta foto con su hermana Beatriz esta semana, con motivo de su cumpleaños. (Instagram Princess Eugenie)

Lo que pasará con los títulos de Beatriz y Eugenia por ahora es poco dramático, no perderán su condición de princesas ni su lugar en la familia real como resultado directo de la renuncia pública de su padre. La última palabra sobre la estructura de los títulos podría llegar con reformas futuras, pero por ahora mantienen su estatus.