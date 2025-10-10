¿Qué le pasó a Mandy Moore? Su irreconocible cambio físico sorprende a todos

La actriz de 41 años acaparó miradas en los Inspiration Awards 20253: un notorio cambio en su cara desató una ola de comentarios en redes sociales.

Desde hace décadas, Mandy Moore ha sido una figura reconocida tanto en el entretenimiento musical como en Hollywood. Sin embargo, su más reciente aparición en los 2025 Inspiration Awards en Los Ángeles no pasó desapercibida.

La actriz y cantante de 41 años desfiló por la alfombra roja con un cambio radical: su cara se veía notablemente distinta a la de sus apariciones anteriores, lo que generó especulaciones sobre posibles arreglos estéticos.

¿Qué se hizo Mandy Moore en la cara?

Mandy Moore sorprendió durante su aparición en los Inspiration Awards 2025, que se llevaron a cabo el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles.

La actriz desfiló elegante por la alfombra roja, sin embargo, fue su impactante transformación física lo que realmente captó la atención del público.

Mandy Moore en la red carpet de Inspiration Awards 2025. (Shutterstock)

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios: muchos aseguraban que se veía irreconocible, mientras otros incluso dudaban que fuera ella. Las fotos del evento provocaron especulaciones sobre un posible cambio estético, alimentadas por comparaciones con fotos de años anteriores.

Sin embargo, en medio de las críticas y teorías, también hubo quienes salieron en su defensa. Usuarios recordaron que la cantante ha vivido bajo el ojo público por más de dos décadas y que detalles como el maquillaje, la iluminación y los ángulos pueden modificar notablemente su cara ante las cámaras.

Mandy Moore revela los duros momentos que enfrenta tras incendios en California

Más allá del revuelo que generó su cambio de imagen, Mandy Moore utilizó su reciente aparición pública para hablar de su vida personal y los desafíos que ha enfrentado este año.

Entre ellos, reveló que su casa fue afectada por los incendios en California, una experiencia que la marcó profundamente.

Mandy Moore espera a su tercer hijo (Leon Bennett/Getty Images for Gymboree)

¿Quién es Mandy Moore?

Mandy Moore es una cantante, actriz y compositora estadounidense que alcanzó la fama a finales de los años 90 como una de las jóvenes promesas del pop. Nacida el 10 de abril de 1984 en Nashua, Nueva Hampshire, comenzó su carrera musical a los 15 años con el lanzamiento de su sencillo debut “Candy”, que rápidamente se convirtió en un éxito y la catapultó a la fama mundial. A lo largo de su trayectoria, Moore ha lanzado varios álbumes que muestran su evolución musical, pasando del pop adolescente a sonidos más maduros y folk.

Además de su carrera en la música, Mandy se ha destacado en la actuación, participando en películas como A Walk to Remember (2002), donde su papel principal le valió reconocimiento y elogios. Sin embargo, fue su interpretación de «Rebecca Pearson» en la aclamada serie de televisión This Is Us la que consolidó su posición como actriz de renombre, recibiendo nominaciones a premios importantes.

Mandy Moore (GettyImages)

El lado más personal de Mandy Moore

Mandy Moore está casada con Taylor Goldsmith, músico y líder de la banda Dawes. La pareja comenzó a salir en 2015 y se comprometió en 2017, para luego casarse en noviembre de 2018 en una ceremonia íntima. Desde entonces, han mantenido una relación estable y alejada del foco mediático, enfocándose en su vida familiar y sus carreras artísticas.

La pareja tiene tres hijos: August «Gus», Oscar «Ozzie» y una niña llamada Louise. Gus, el hijo mayor, nació en 2021; Ozzie llegó en 2022, y la pequeña Louise nació en septiembre de 2024.