¿Qué fue de Sophie en Joker? Todd Phillips eliminó una escena que mostraba el destino del personaje

Uno de los hilos argumentales que Joker deja en el aire tiene como protagonista a Sophie, el personaje interpretado por Zazie Beetz, y a lo que sucede después de que Arthur Fleck irrumpa en su apartamento en el tramo final de la cinta. El director Todd Phillips ha aclarado por fin el destino de este personaje, que en un principio iba a ser revelado al espectador mediante una escena que finalmente se quedó fuera del filme.

“No, él no la mata, definitivamente” ha aclarado el director en una entrevista con IndiWire. En la película, lo siguiente que se muestra en pantalla después de que Arthur Fleck irrumpa en el apartamento de Sophie y de que esta, aterrada, le pida que se vaya, es a Joaquin Phoenix ya en el salón de su casa mientras por la ventana se adivinan las sirenas de la policía bajo el bloque de viviendas. Una elipsis que llevó a muchos espectadores a deducir que el Payaso del Crimen había matado también a su vecina. Pero para Phillips, esto no es así: “[…] incluso como villano, él estaba siguiendo un código determinado. Por supuesto, él no mató a esta mujer”.

Phillips ha recalcado que el asesinato del personaje encarnado por Beetz habría ido en contra de los códigos de el Joker. “La mayor parte de la gente con la que he hablado piensa que él no la mató, porque entienden la idea de que él solo mata a gente que le ha hecho daño. Y ella no tiene nada que ver con eso”, aclara.

De hecho, Phillips ha revelado que una de las secuencias eliminadas del filme aclaraba este punto. Esta escena se desarrollaría durante la entrevista al Joker en el show de Franklin Murray, y mostraría a una Sophie sana y salva siguiendo el programa desde el televisor de su casa.

La escena fue eliminada, según el director, para mantener la coherencia con el resto del filme, en el que todas las escenas se narran desde el punto de vista de Arthur Fleck. La relación romántica -y ficticia- entre Sophie y Arthur sería un claro ejemplo de esto, ya que se presenta desde la perspectiva del protagonista, haciendo creer al espectador el delirio del Joker.

Joker, la cinta de Todd Phillips protagonizada por Joaquín Phoenix es la película para adultos más taquillera de la historia, superando los 930 millones de dólares en todo el mundo.

Fuente: Sin Embargo