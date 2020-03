“Princesa de Pittsburgh”, el nuevo personaje de The Walking Dead que reemplazará a Michonne

Michonne abandonó The Walking Dead en el 10×13 y puede que para intentar cubrir el gran vacío que deja el personaje encarnado por Danai Gurira el último capítulo ha presentado a un nuevo personaje. Alguien carismático, pintoresco y directamente salido de los cómics.El episodio titulado “Look at the Flowers” contó con la llegada de Juanita Sanchez, también conocida como la “Princesa de Pittsburgh” y proveniente de los cómics.

Mientras Eugene, Miko y Ezekiel se abren camino a través de Charleston, Virginia, para encontrarse con la misteriosa Stephanie, ven a varios caminantes que han sido vestidos y colocados en diversas posturas. Descubren que la responsable es Juanita Sanchez, interpretada por Paola Lazaro.

En los cómics, Sanchez revela que no ha tenido contacto con ningún humano en más de un año. Se une al grupo cuando pasan por Pittsburgh mientras viajan hacia la Commonwealth, ubicada en Toledo, Ohio. De nuevo la serie está tomando un camino un poco diferente al de las novelas gráficas en las que se basa, ya que están viajando hacia Charleston, Virginia, por lo que su apodo podría no ser la Princesa de Pittsburgh como en el material original.

El episodio también mostró a Beta haciéndose con una nueva horda de caminantes, así como a Daryl y Negan formando una extraña alianza después de acabar con varios miembros de los Susurradores.

The Walking Dead emitirá un episodio más para cerrar la temporada 10 hasta nueva orden, ya que el resto de capítulos se retrasarán debido a la pandemia de coronavirus. El equipo de la franquicia ha anunciado que, aunque los rodajes están parados, sí continúan trabajando en los guiones.

La trilogía cinematográfica protagonizada por Rick Grimes por el momento tampoco tiene fecha de estreno. Por su parte, Fear The Walking Dead lanzará su sexta temporada este año, aunque no tiene fecha fijada. El segundo spin-off de la serie, titulado “World Beyond”, estará disponible a finales de 2020.

Fuente: Sin Embargo