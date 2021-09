Primer vistazo a la serie de The Last of Us con Pedro Pascal

Después de muchos años de éxito y ruegos de los fans, por fin el famoso videojuego apocalíptico de suspenso, recibirá una adaptación al formato televisivo. The Last of Us fue prometida hace meses para el formato televisivo con Pedro Pascal y Bella Ramsay como protagonistas. Ahora por fin podemos ver un primer vistazo de cómo se verá el famoso dúo en el live action.

Septiembre 26 es un día especial para los fans de The Last of Us. En primer lugar porque tal día en el universo del juego es conocido como el día en el que comenzó aquel suceso que desató un mundo apocalíptico con pocos sobrevivientes, pero también porque fue en aquella fecha cuando el videojuego fue lanzado por vez primera. Desde luego HBO no dejaría pasar la oportunidad y con el estreno de la serie prometido para el 2022, ésta era la última oportunidad que tendían para darle una pequeña sorpresa a los seguidores del juego en su día especial.

A través de redes sociales se compartió la primera imagen del live action en donde podemos ver de espaldas a Pedro Pascal y Bella Ramsay con el vestuario característico de sus personajes. Aunque la imagen no muestra mucho, definitivamente los fans de la franquicia estarán de acuerdo con que tiene todas las vibras del videojuego y ese pequeño vistazo sólo incrementa las dosis de emoción.

Además de los canales oficiales de HBO, también el director de la serie Neil Druckmann compartió el primer vistazo en sus propias redes. Además de Druckmann la serie obtiene su desarrollo en conjunto con Craig Mazin. El primero es un creativo que pertenece a la franquicia desde que ésta debutara en el mundo de las consolas; por su parte el segundo es a quien se le debe la creación de la serie Chernobyl, uno de los últimos éxitos televisivos del mencionado canal de paga.

En adición a Mazin y Druckmann, Carolyn Strauss (Game of Thrones; Chernobyl) servirá como productora ejecutiva del show, junto con Evan Wells de Naughty Dog y Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions. El equipo inició el rodaje durante inicios del año en curso con miras a estrenar el producto en algún punto todavía desconocido del 2022.

«Craig y Neil son visionarios en su propia liga. Con ellos en el mando junto con la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto entre los acérrimos fanáticos de los juegos de THE LAST OF US como también entre los que recién descubren esta saga que definió el género», dijo Francesca Orsi, vicepresidente ejecutiva de programación de HBO. «Estamos encantados por poder trabajar junto con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva».

Fuente: CinePremiere