Presumen Cavill y Viscuso anillo de compromiso

Cavill, conocido por sus papeles en Man of Steel y The Witcher, ha acaparado titulares recientemente, no solo por su carrera, sino también por su vida personal, la cual no suele compartir al público. La estrella lució un elegante traje de tres piezas con pajarita, mientras que Viscuso deslumbró con un atuendo sofisticado compuesto por una camisa blanca amplia y una falda color piel hasta el suelo con una cola de malla en capas adornada con lágrimas plateadas.

Sin embargo, todas las miradas se centraron en el impresionante anillo de diamantes que Viscuso llevaba en su mano izquierda, confirmando así los rumores de compromiso que circulaban desde el mes pasado.

La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo el año pasado, ha mantenido los detalles de su relación y de su bebé en privado, además de que no se ha confirmado la fecha exacta del nacimiento de su hijo, ni tampoco han revelado el sexo o el nombre del bebé.

Información tomada de Agencia Reforma