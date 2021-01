Presentan nueva era de Marvel con teaser de WandaVision

Wandavision llegará a Disney+ el próximo 15 de enero. La plataforma de streaming ha lanzado un nuevo adelanto de la ficción, breve clip que promete novedades en el Universo Cinematográfico Marvel.

“Una nueva era llega”, se puede leer en el video, que incluye imágenes antes vistas de los protagonistas. La primera temporada de la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany tendrá seis episodios.

La producción contará con Kathryn Hahn en el rol de Agnes, así como con Teyonah Parris interpretando a Monica Rambeau. Completan el elenco Kat Dennings dando vida Darcy Lewis, Randall Park en el papel de Jimmy Woo, Jolene Purdy y Asif Ali.

La nueva y cautivadora serie de Marvel Studios está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y supone la primera serie de Marvel Studios que se emite exclusivamente en Disney+. La serie es una mezcla entre la televisión clásica y el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece”, reza la sinopsis oficial.

La producción conectará directamente con las películas del MCU. “Bruja Escarlata y Visión sentará las bases para la película de 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y el personaje de Olsen tendrá un papel clave junto al hechicero encarnado por Benedict Cumberbatch”, reveló Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. La segunda entrega de la saga protagonizada por Cumberbatch llegará a los cines el 25 de marzo de 2022.

Fuente: Excélsior