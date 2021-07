Presentan la “Ley Britney”, para beneficiar a personas tuteladas en EU

El congresista demócrata de Florida, Charlie Crist, y la republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, presentaron el martes 20 de julio una ley que beneficia a la cantante Britney Spears (Ley Britney), tras 13 años de estar bajo la tutela legal de su padre, informaron agencias internacionales.

Dicha propuesta facilitaría a que las personas tuteladas puedan pedir el retiro del tutor o reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado, lo cual ayudaría a otras personas que tengan conflictos con sus representantes.

La iniciativa fue denominada “Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación” (Freedom and right to emancipate from exploitation act) que responde a FREE Act, por sus siglas en inglés y ha sido considerada “un guiño” al movimiento #FreeBritney.

“Con la FREE Act liberaríamos a Britney, de 39 años, junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema remoto”,indicó Crist en un comunicado.

Actualmente, los afectados por la tutela legal tienen que demostrar que se ha perpetrado abuso o fraude para lograr cambios sustanciales, lo cual resulta difícil porque el diseño del mecanismo reduce sus competencias y deben estar representados por un abogado designado por los juzgados.

Información de Vanguardia