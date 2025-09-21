Premios Ariel 2025: Lista completa de ganadores por categoría

La noche de este sábado 20 de septiembre se lleva a cabo la 67a entrega de los Premios Ariel que busca premiar a lo mejor del cine hecho en México. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) determinará cuáles son esos trabajos que alcanzaron la excelencia durante el último año.
Es por eso que aquí te vamos a llevar la lista completa con todos los ganadores de la tan preciada estatuilla.
Lista completa de GANADORES de los Premios Ariel:
Mejor película
La cocina
No nos moverán
Pedro Páramo
Sujo (GANADORA)
Un actor malo
Mejor dirección
Alonso Ruizpalacios – La cocina
Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo (GANADORA)
Pierre Saint Martin – No nos moverán
Rodrigo Prieto – Pedro Páramo
Urzula Barba Hopfner – Corina
Mejor actriz
Adriana Paz – Arillo de hombre muerto
Fiona Palomo – Un actor malo
Luisa Huertas – No nos moverán (GANADORA)
Naian González Norvind – Corina
Rooney Mara – La Cocina
Mejor actor
Alfonso Dosal – Un actor malo
Juan Jesús Varela – Sujo
Juan Ramón López – Vergüenza
Manuel García Rulfo – Pedro Páramo
Raúl Briones – La cocina (GANADOR)
Mejor coactuación femenina
Agustina Quinci – No nos moverán
Carolina Politi – Corina
Giovana Zacarías – Pedro Páramo
Laura de Ita – Corina
Mayra Batalla – Pedro Páramo
Yadira Pérez Esteban – Sujo (GANADORA)
Mejor coactuación masculina
Alexis Varela – Sujo
Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo (Ganador)
Noé Hernández – Arillo de hombre muerto
Eduardo Olmos – La Cocina
Juan Carlos Colombo – No nos moverán
Mejor revelación actoral
Andrés Revo – Hombres íntegros
Jairo Hernández – Sujo
José Alberto Patiño – No nos moverán (GANADOR)
Sofía Quezada – Armas blancas
Ale Cosio – La Arriera
Miguel Valverde – Fiesta en la madriguera
Mejor guion original
Sujo – Astrid Rondero y Fernanda Valadez
No nos moverán – Pierre Saint Martin e Iker Compean Leroux (GANADORA)
Corina – Samuel Sosa Derat y Urzula barba Hopfner
Hombres íntegros – Alejandro Andrade y Armando López
Un actor malo – Jorge Cuchi
Mejor guion adaptado
La cocina – Alonso Ruizpalacios (GANADOR)
Casi el paraíso – Edgar San Juan, Juan Curi e Hipatia Argüero
Pedro Páramo – Mateo Gil
Tesis sobre una domesticación – Javier Van de Couter, Camila Sosa y Laura Huberman
Fiesta en la madriguera – Nicolás Giacobone
Mejor diseño de arte
No nos moverán
Pedro Páramo (GANADORA)
La cocina
Sujo
Corina
Mejor edición
Sujo
No nos moverán
La cocina (GANADORA)
Un actor malo
Tratado de invisibilidad
Pedro Páramo
Mejor sonido
La cocina (GANADORA)
Sujo
Pedro Páramo
Jíkuri: Viaje al país de los tarahumaras
No nos moverán
Mejor vestuario
La cocina
Corina
Pedro Páramo (GANADORA)
La arriera
No nos moverán
Technoboys
Mejor maquillaje
Una historia de amor y guerra
La cocina
Pedro Páramo (GANADORA)
Párvulos: Hijos del apocalipsis
Jugaremos en el bosque
No nos moverán
Mejor música original
No nos moverán
Pedro Páramo
La cocina (GANADORA)
Sujo
Corina
Mejor fotografía
La cocina
Pedro Páramo (GANADORA)
Sujo
No nos moverán
La Arriera
Mejores efectos especiales
Pedro Páramo (GANADORA)
La cocina
Párvulos: Hijos del apocalipsis
Jugaremos en el bosque
Sujo
Mejores efectos visuales
Pedro Páramo (GANADORA)
La cocina
Turno Nocturno
Jíkuri: Viaje al país de los tarahumaras
Mejor ópera prima
Corina
El grosor del polvo
No nos moverán (GANADORA)
Pedro Páramo
Vergüenza
Mejor película iberoamericana
El 47 – España
El jockey – Argentina (GANADORA)
El ladrón de perros – Bolivia
El lugar de la otra – Chile
Rita – Guatemala
Mejor largometraje documental
Concierto para otras manos
El guardián de las monarcas
Estado de silencio
La falla
La mujer de estrellas y montañas
Tratado de invisibilidad (GANADORA)
Mejor cortometraje de animación
Aferrado
Dolores
Fulgores (GANADORA)
La carretera de los perros
Ser semilla
Mejor cortometraje documental
Anónima inmensidad (GANADORA)
Buscando un burro
Hasta encontrarlos
Pequeños zorros
Vientre de luna
Mejor cortometraje de ficción
El límite del cuerpo
La cascada (GANADORA)
Passarinho
Spiritum
Viaje de negocios
