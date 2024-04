¡Porque ella lo merece todo! Sorprende a mamá y llévala al concierto de Luis Miguel

Llega mayo y con ello El Día de las Madres por ello esta puede ser una buena opción, aun quedan los últimos boletos para ir a ver al Sol de México el cual está de regreso tras años de su último concierto en la ciudad de Chihuahua.

Será el próximo 28 de agosto cuando sea el gran evento en el estadio Olímpico Universitario, no se quede sin sus boletos y disfrute de una de las giras más exitosas de los últimos años.

Adquiérelos exclusivamente en funticket.mx y en próximamente Taquilla en el Estadio de la Uach, a continuación los precios de boletos disponibles:

#DIAMANTE $6,990

#PLATINO $5,990

#ORO $4,990

#PLATA $4,490

#BRONCE $3,990

#GENERAL DE PÍE $1,490

#TRIBUNA ORO $3,290

#TRIBUNA PLATA $2,590

#TRIBUNA BRONCE $1,890

#CABECERA $1,290

No deje pasar esta gran oportunidad el Sol De México, esta prácticamente a nada de tener Sold Out , no se confíe y compre sus boletos.