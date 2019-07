Por viejo, Televisa rechaza a William Levy en sus novelas

Como muchos recordarán, hace un par de años William Levy era uno de los galanes telenovelas que llegó a protagonizar historia tras historia de amor en Televisa, colocándose en el gusto de las amas de casa por su físico que no pasaba desapercibido. Pero consiente de su fama, quiso probar suerte en Estados Unidos jurando que no volvería a hacer telenovelas.

Sin embargo al parecer las cosas no le salieron como el esperaba, puesto que ahora con 38 años, el cubano regresó a México lleno de deudas y sin trabajo. Fue precisamente un amigo del actor quien contó a la revista TVNotas la situación por la que actualmente atraviesa Levy.

“La verdad es que sólo ha hecho tres películas: The single moms club, Addicted y Resident evil, en las que ni siquiera destacó, en algunas a lo mucho aparece sólo unos minutos, y fue invitado en la serie Star; esto cuando en México se daba el lujo de elegir los proyectos”.

Según detalló la fuente, William perdió una casa que tenía en Miami, puesto que el gobierno de Estados Unidos se la quitó por una deuda que tenía de más de 15 millones de pesos de la hipoteca.

“Él dejó Televisa en 2016, pero su última novela fue en 2013. O sea que incluso estuvo tres años sin hacer nada, y como Televisa no quería perderlo, le mantuvo su exclusividad. Recibía un millón de pesos al mes, así que prácticamente la televisora le dio 36 millones de pesos sin hacer nada, hasta que en 2016 decidió quitársela, pues aunque varios productores lo querían en sus telenovelas, William estaba con una soberbia impresionante, decía que México ‘le quedaba chico'”.

Ahora sin trabajo, el actor decidió regresar a Televisa y pedir trabajo, por lo que habló con Patricio Wills, director de contenidos de la televisora, dando una respuesta que William Levy no se esperaba.