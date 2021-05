¿Por qué la entrevista con Lady Di pone a la BBC en la mira 25 años después?

Luego de 25 años, la que fue considerada como la ‘entrevista del siglo’ podría costarle la imagen a la cadena británica BBC, e incluso se habla de que será reformada. Pero ¿qué pasó en la polémica entrevista y por qué tanto tiempo después se sigue hablando de ella?En realidad se trata de una batalla que enfrenta al periodista encargado de la entrevista, Martin Bashir, con el hermano de la fallecida princesa, el conde Charles Spencer, desde el momento en que salió al aire. Fue precisamente el conde quien presenta a Diana con Bashir. Entonces ¿cuál es la polémica?

¿Qué dijo Diana en la entrevista del siglo?

Ya de por sí la entrevista fue una verdadera bomba. Fue la primera vez que alguien de la realeza contaba sus intimidades en televisión y no era cualquiera. Era la exesposa del futuro rey de Inglaterra (ya para ese entonces estaba separada de Carlos) y la madre de William, quien heredará el trono tras su padre.Lo que ahora es un cuento conocido, en ese momento fue una primicia: la relación extramarital que por años existió entre Carlos y Camilia Parker Bowles, quien es actualmente su esposa. La frase incluso ha quedado para la posteridad: “en el matrimonio éramos tres, así que estaba un poco abarrotado”, confesó Diana.

Además de este notición, Lady Di afirmó que se enteró de la relación entre ambos cinco años después de la boda y que se sintió tan deprimida por una sensación de fracaso que la llevó a una “bulimia desenfrenada”. Asimismo, habló con franqueza de su depresión posnatal y de su propia infidelidad.

¿Cómo obtuvo Bashir la entrevista y de qué es acusado?

Inmediatamente después de la entrevista surgieron preguntas de cómo Martin Bashir había logrado conversar con la princesa Diana en su apartamento en el Palacio de Kensington.

Un diseñador gráfico de la BBC afirmó que Bashir le había pedido que produjera estados de cuenta bancarios falsos que, según se alegó entonces, podrían haber sido usados para coaccionar a Diana a realizar la entrevista. Entre los documentos que fueron falsificados se encuentran estados de cuenta que sugieren que algunas personas, entre las que se encontraba el secretario personal de Lady Di, Patrick Jephson, habían sido contratados para vigilar a la princesa.Estos falsos documentos fueron los que le mostraron al conde Spencer, quien presentó al periodista a la princesa.

La BBC lanzó una investigación interna, encabezada por Tony Hall, futuro director general de la BBC. Sin embargo, la investigación de 1996 absolvió a Bashir de cualquier mala conducta ya que los documentos falsos aunque eran un error, nunca fueron usados para asegurar la entrevista.La BBC también dijo que en una nota manuscrita —posteriormente perdida y recuperada en 2020— Diana confirmó que no vio estos documentos.

¿Qué dice la nueva investigación?

La insistencia de Charles Spencer forzó una nueva investigación. Comisionada por la propia BBC, el encargado fue Lord Dyson, un exmagistrado quien concluyó que las explicaciones que Bashir dio en su día de todo lo sucedido fueron “increíbles, difíciles de sostener y, en algunos casos, deshonestas”.Además, ha acusado a la corporación pública de “encubrir en sus notas de prensa todos los hechos que habrían podido demostrar el modo en que el señor Bashir aseguró su entrevista”, por lo que “se quedó lejos de los altos estándares de integridad y transparencia que han sido siempre su sello de identidad”.Esta nueva lectura de la entrevista no solo deja mal parado a Bashir, ahora de 58 años y quien se retiró de la cadena por problemas de salud, casualmente antes de que la nueva investigación llegara a su fin, sino a la propia cadena.

La BBC se ha visto obligada a presentar disculpas públicas tanto a los hijos de la princesa, el príncipe William y el príncipe Harry, como al conde de Spencer y al propio príncipe de Gales, Carlos.Incluso, el secretario de Justicia británico señaló que en vista de esta nueva investigación el Gobierno revisará las reglas que supervisan a la BBC, que ya se enfrenta a problemas de recorte presupuestario.

¿Cómo fue recibida la entrevista?

La entrevista fue vista por 23 millones de personas solo en el Reino Unido. Además, aunque la pareja se había separado en diciembre de 1992, las revelaciones de la princesa conmocionaron al público y despertaron la simpatía de millones de británicos. El tabloide The Sun reportó un aluvión de llamadas, 75% de ellas a favor de Diana, tras la emisión de la entrevista de 55 minutos.Mientras, el Palacio de Buckingham se enteró de la entrevista solo seis días antes de la transmisión. La realeza y los ayudantes de alto rango no sabían nada de su contenido. Panorama restringió el conocimiento a ocho personas. Diana comprometió completamente su relación con la familia real, tanto, que la dejó aislada de cualquier apoyo de Palacio, recuerda Caroline Davies en su artículo para The Guardian.

¿Por qué fue tan importante?

De acuerdo con el autor Ed Owens, experto en la relación entre la monarquía y los medios, “fue un punto de inflexión en la forma en que los medios reportaban sobre la monarquía, porque los periodistas buscaban cada vez más primicias que pudieran arrojar luz sobre los elementos disfuncionales de la vida de la familia real que solían ser ocultados de la vista pública”.Otros miembros de la realeza se han valido de esta modalidad para contar su “propia historia”, agregó Owen.

El experto citó la autodestructiva entrevista del príncipe Andrés de 2019 con la BBC sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la entrevista que el príncipe Enrique y su esposa Meghan le dieron a Oprah Winfrey este año.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la entrevista con la princesa Diana?

A pesar de que estaban separados desde 1992, fue la entrevista lo que obligó a acelerar el proceso legal de divorcio entre Carlos y Diana, quienes lograron firmar los papeles un año después de la entrevista, en 1996.Como resultado del divorcio, Diana perdió muchos de sus beneficios reales y de acuerdo con, Patrick Jephson, exsecretario privado de Diana, la entrevista “destruyó los vínculos restantes con el Palacio de Buckingham”.Debido a esta primicia, Diana perdió “la estructura de apoyo real que la había guiado y protegido durante tantos años”, lo que “inevitablemente la hizo vulnerable a las personas que no tenían sus mejores intereses en el corazón, o que no podían cuidar adecuadamente de ella”.Charles Spencer ha trazado una línea directa entre la entrevista de la BBC y la muerte de su hermana.

Fuente: Sputnik